Google才是全端AI贏家 股價神逆轉狂漲54% 市值爆增快超車老3微軟

編譯葉亭均／綜合外電
Google最新發表的AI模型Gemini 3獲得大量好評。（路透）

Google母公司Alphabet股價在19日創下新高，受惠最近利多消息連發，除了獲得「股神」巴菲特的波克夏首度敲進股票，最新發表的AI模型Gemini 3更獲大量好評。Alphabet股價今年迄今大漲逾50%，首度有機會成為「七雄」中年度表現最佳股票，且市值快要超越微軟，搶下全球市值「老三」地位。

Alphabet股價周三盤中一度衝上每股304.25美元新高，收盤漲2.8%，報282.99美元，整體市值達3.53兆美元，在全球市值排行榜中排名第四，很有機會超越第三名微軟的3.62兆美元。

從漲幅來看，自11月5日以來，Alphabet年度漲幅一直保持著在「科技七雄」冠軍位置，今年截至19日大漲近54%，超越第二名Nvidia輝達(另稱英偉達)的39%，而微軟同期間漲幅僅約16%。

●股價神逆轉 從慘跌23%到猛漲54% 

先前，Alphabet從未在任何一個年度中成為七雄裡最佳表現者，最接近的一次是在2021年，當年大漲65%，但仍遠遠落後於輝達125%的驚人漲幅。

William Blair分析師沙克特在報告中表示：「過去幾個月，投資人情緒明顯轉變，從懷疑Alphabet能否在AI領域勝出，到如今將其視為『全端AI贏家』之一。Gemini 3的發表應能進一步提升投資人信心。」

今年對Alphabet母公司而言並不尋常，年初開局動盪，因投資人擔心ChatGPT強力競爭，及一項與Google Chrome相關的反壟斷裁決可能顛覆搜尋業務，當時股價從年初計算一度猛烈回檔23%。

但局勢意外反轉：Google的Gemini產品穩步加溫，部分原因來自其影像編輯工具Nano Banana（俗稱奈米香蕉）的推出，而且法院的反壟斷裁定未要求Google剝離Chrome瀏覽器，振奮投資人。

●「全端AI贏家」 從AI晶片TPU、AI模型Gemini 3到整合入旗下全線產品

本周二，Google發表最新Gemini 3模型，大獲好評，與ChatGPT先前發表GPT-5時反應褒貶不一形成鮮明對比。Gemini目前每月活躍用戶超過6.5億人，高於7月的大約4.5億。相較下，ChatGPT每周活躍用戶從7月的7億，現在成長至8億。此外，在企業領域也加速布局，於10月推出把AI整合進企業工作流程的代理式平台Gemini Enterprise。

然而，推升股價的不只是Gemini。在前端方面，也就是半導體技術領域，Google自主開發的AI晶片──張量處理器（TPU）也取得重大進展。Google最近與亞馬遜支持的AI模型公司Anthropic達成協議，將供應TPU，顯示TPU已從內部使用擴展到對外客戶。

此外，Google Cloud雲端事業營收快速成長，承接更多AI工作處理。

對分析師而言，Google最大的優勢在於能夠在整個產品生態系中整合AI並且真的賺進鈔票。Needham分析師馬丁在周二報告中指出，Alphabet擁有「完整的端到端技術堆疊」，以及能部署AI技術的雲端業務。她說，在市場愈來愈擔心AI大量資本支出之際，Google最有能力在投入資本上取得回報。

GW&K投資管理公司經理人克拉克也指出，Google整合了搜尋、雲端、YouTube與Android的生態系，讓其掌握第一方數據，並能有效分發AI產品。

