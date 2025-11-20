我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

Fed新主席？川普：已經想好人選

編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普表示，他已經想好讓誰來當下一任聯準會（Fed）主席，同時也提到，有人攔著他不讓他罷免現任主席鮑爾

川普18日在橢圓形辦公室對記者說，「我想我已經知道我要選的人了」，但他未透露具體人選姓名。他還抱怨：「我很想現在就讓那傢伙走人，但有人攔著我。」

川普表示：「我們有一些讓人意外的名字，也有一些大家都在談論的常規人選，我們可能會選一條常規路線。有時候走一條『政治正確』的路也挺好。」

同日，負責尋找候選人的財政部長貝森特則透露，感恩節後，川普將會見最終入圍的三名候選人，並「希望」聖誕節前讓人選出爐。他先前透露，候選人範圍已縮小到現任聯準會理事沃勒與鮑曼、前聯準會理事華許、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德高管里德。

鮑爾的主席任期將於明年5月結束，但其理事任期要到2028年才屆滿。

川普重申，他希望由貝森特出任聯準會主席，但指出這位財政部長「太喜歡現在的職位」，不願離開政府。

下一任Fed主席預計將從明年2月1日開始新的14年理事任期。新任主席將面臨艱難平衡，既要迎合川普的低利率訴求，又要維護投資人信心。

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

