美關稅進補 貿易逆差大減近24% 優於經濟學家預期

編譯林文彬／綜合報導
美國8月貿易逆差意外大減近24%，原因是美國總統川普對台灣等許多國家商品開始課徵關稅，帶動進口寫下四個月來最大減幅。

美國商務部19日公布，8月商品和服務貿易逆差為596億美元，比7月的782億美元減少186億美元或23.8%。彭博資訊訪調的經濟學家原本預估，美國8月貿易逆差為604億美元。

川普對約90個國家出口祭出的關稅，8月7日生效，台產品稅率為20%，玻利維亞、厄瓜多及奈及利亞商品為15%，巴西出口商品關稅則達到50%。這些關稅已壓抑貿易，導致美國8月進口下滑5.1%。相較之下，美國8月出口微幅成長0.1%。

美國原訂10月7日公布8月貿易報告，聯邦政府有史以來最長關門導致這份報告延後出爐。9月貿易數據公布日期原本是11月4日，新公布日期目前仍不得而知，彭博經濟研究估算，9月貿易逆差可能也會落在600億美元左右。

另一方面，根據美國最繁忙海港洛杉磯港數據，洛杉磯港10月處理約84.84萬個20呎標準貨櫃（TEU），比去年同月減少6%左右，其中約42.93萬個TEU裝載進口商品，下滑7%，是連續第三個月減少。

洛杉磯港上月出口逾12.38萬個TEU的商品，幾乎與去年同月持平；空櫃總數約29.54萬個TEU，減幅超過7%。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，貨主趕在關稅開徵前出貨導致去年數字「異常高」，加上零售與製造業已為今年備足庫存，意味今年底將出現較典型的走軟現象。塞羅卡說：「盡管如此，我仍預期我們今年將突破1000萬個貨櫃單位。」

美國前商務部長雷蒙多19日在新加坡一個論壇上表示，無論哪個政黨執政，取消關稅的政治代價對未來政府而言都太高，意味關稅可能不會隨著川普政府下台而消失。

雷蒙多說：「關稅一旦開徵就很難取消，沒有任何一名美國總統想被指控辜負美國勞工。關稅保護美國勞工，我認為人工智慧（AI）讓這更像一種政治現實。」

另一方面，雷蒙多預期未來數年美中關係將維持現狀，美中互相依賴意味雙方都無法承擔情勢大幅惡化的後果。

關稅 洛杉磯港 雷蒙多

