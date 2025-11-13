美政府關門結束 市場提防美股漲勢兩隱憂 美元年底前貶值風險高

我的頻道

編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普簽署臨時支出法案，結束史上最久的43天政府關門。（歐新社）
美國總統川普簽署臨時支出法案，結束史上最久的43天政府關門。（歐新社）

在美國歷來最久的政府關門畫下句點後，市場關注點轉向即將陸續發布的經濟數據，讓美股今年底前的展望更加光明，但投資人提防一連串訊號相互衝突的經濟數據，增添聯準會（Fed）決策前景的不確定性，以及股市價位已高等兩大因素干擾漲勢，美元今年底前則面臨貶值風險。

川普在美東時間12日晚間簽署臨時支出法案，結束美國史上最久的43天政府關門，有利提振股市信心。Carson集團首席市場策略師戴崔克指出，股市在政府重啟後常穩健上漲，重啟後一年的平均漲幅約12.7%。

雖然美股11月出師不利，但歷史經驗顯示不會干擾到年底前的漲勢，高盛分析師團隊指出，往年若史坦普500指數在11月第一周挫跌，之後到年底的漲幅中位數為1.6%，若史坦普500指數從年初到10月底累計漲至少10%，11月第一周又下跌，則之後到年底的漲幅中位數更有3.6%。史坦普500指數今年來已漲逾16%。

不過，市場接下來將提防將密集公布的經濟數據，會使投資人調整對經濟前景的預期，對股市重新定價。Landsberg Bennet私人財富管理公司投資長蘭茲伯格指出，從政府10月1日關門以來，市場一直都在沒有數據的情況下摸黑飛行，隨著數據迷霧消散，將觀察市場會否隨數據回檔修正、或出現必要的大幅重新定價。

聯邦公務員最晚可能下周一（17日）重返崗位，勞工統計局（BLS）、經濟分析局（BEA）及人口普查局等機構將能恢復蒐集、處理及發布經濟數據。

雖然白宮新聞祕書李維特12日表示，政府可能因為長期停擺，而不發布10月就業報告與消費者物價指數（CPI），經濟學家仍有信心地認為，這些機構將能公布10月就業與CPI數據，預期可能14日或15日公布更新後的經濟發布時程，但10月數據的品質可能較差，因為能獲得的正常數據量更少，可能須以推估值補齊。

曾任BLS局長的康乃爾大學資深經濟顧問葛羅申、和牛津經濟研究院首席美國經濟學家范德豪登都認為，即便BLS取消發布10月數據，仍可能和11月報告合併發布，最終依然將看到完整的數據。

這些數據將牽動Fed是否會在12月繼續降息與美元走勢，尤其是就業報告。多個非官方數據顯示，勞動市場的疲軟趨勢愈來愈明顯，由於市場目前預期12月降息的機率約為67%，美債殖利率可能還有很大的下行空間，美元也會隨之走貶。

