曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

編譯林文彬／綜合外電
民主黨籍候選人曼達尼4日當選美國紐約市長。（路透）
民主黨籍候選人曼達尼4日當選美國紐約市長。（路透）

隨著民主黨籍社會主義人士曼達尼（Zohran Mamdani）4日當選美國紐約市長，華爾街人士紛紛一改先前大肆批評態度，放下歧見尋求與曼達尼合作，但同一時間他們對紐約市競爭力的憂慮也進一步升高。

包括避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）在內，商界人士都還在接受曼達尼這名資本主義批評人士，將接掌全球金融重鎮的事實。艾克曼在社群媒體X上說：「恭喜勝選…你如今肩負重責大任，如果有我能為紐約市效勞之處，請告訴我能做什麼。」

曾掌管Evercore公司並聯手其他人創立貝萊德（BlackRock）的施洛斯坦（Ralph Schlosstein）也承諾與曼達尼合作，儘管兩人政治立場不同。施洛斯坦正在尋找合作方法，包括加入希望提供曼達尼建議的商業顧問團。

施洛斯坦說：「我當然不是社會主義人士，我在民間部門金融圈打滾45年…我很關心這座城市，無論市長是誰我都不會離開，我將竭盡所能協助他施政成功。」

另一方面，基於曼達尼選戰重心放在「負擔得起」，政策包括凍結租金穩定公寓租金、提供免費公車服務、對紐約市最富裕族群加稅及提高企業稅等，金融界對紐約市競爭力與商業吸引力的憂慮也隨之升高。許多投資人和金融界人士能理解曼達尼提出的負擔能力議題，但普遍對他的稅務政策感到憂心。

一些人正期盼曼達尼軟化立場，或在朝部分目標邁進時遭遇阻礙。投資公司Cardiff執行長呂爾金（Dean Lyulkin）說：「實際推出的政策通常遠比競選政見溫和，但如果其他城市效仿這種作法，市場可能開始反映稅務與監管風險上升。」

