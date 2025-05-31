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美4月個人消費支出明顯降溫 Fed下月利率可望不變

編譯任中原、吳孟真／綜合報導
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美國4月整體PCE平減指數比3月上升0.1%，符合預估。(路透資料照片)
美國4月整體PCE平減指數比3月上升0.1%，符合預估。(路透資料照片)

美國4月個人消費支出（PCE）明顯降溫，通膨也僅微幅上升，雙雙顯示經濟活動正在減緩；儘管關稅對通膨的影響雖尚未反映，但民間消費行為已經從搶購轉為審慎，且4月貨品貿易逆差也猛縮近一半。預料聯準會（Fed）仍將繼續觀望後續的經濟數據，6月會議仍將維持利率不變。

美國商務部30日公布，4月整體PCE平減指數比3月上升0.1%，符合預估，比3月時的0%略高；比去年同期上升2.1%，低於預估的2.2%，及3月時的2.3%升幅。

核心PCE平減指數比3月上升0.1%，符合預估，略高於3月時的0%；比去年同期上升2.5%，符合預估，但低於3月時的2.7%升幅（修正數）。核心服務類升幅大致持平，是5月年來最平淡的水位。

個人消費支出比3月增加0.2%，符合預估，但遠小於3月時的0.7%增幅。扣除通膨後的實質個人消費支出比3月增加0.1%，比預估的0%略高，但比3月時的0.7%增幅明顯下降。

個人所得大幅增加0.8%，高於預估的0.3%，及3月時的0.7%增幅。所得增幅大於消費支出增幅，顯示消費者憂慮經濟降溫，因而撙節支出，增加儲蓄。

經濟學者指出，消費支出及通膨雙降，凸顯消費者對經濟展望的焦慮。服務支出溫和增加，彌補耐久財消費減少的缺口。

另外，美國4月貨品貿易逆差大幅縮小46%，為876億美元；進口額減少684億美元，為2,760億美元；出口額增加63億美元，為1,885億美元。

逆差劇降，主因川普政府從4月起大幅提高關稅，以及3月逆差創新高之後出現急凍效應，尤其是從中國進口金額大幅減少。經濟學者表示，一些企業不確定90天休戰期之後情勢將如何演變，因此可能會趁這段期間增加進口。

在此同時，德國5月通膨率進一步放緩，接近歐洲央行（ECB）目標，西班牙5月通膨率也是七個月來首次低於2%。歐洲央行（ECB）執行理事潘內達30日表示，歐元區通膨快要得到控制，同時警告，決策官員須謹慎判斷是否該進一步降息

德國5月與歐盟調和的通膨率，由4月的2.2%降至2.1%，低於預期，且又更接近ECB的2%目標，提升歐洲央行下周降息展望。但經濟動盪和居高不下的核心通膨率，恐對德國持續性的復甦造成陰影。德國5月核心通膨率略為放緩至2.8%。

同日公布數據顯示，東京5月核心CPI年增3.6%，則是2023年1月來最大增幅，且高於預期的3.5%和4月的3.4%，主因食品價格不斷上漲，日本央行有望在未來數月內再次升息。

央行 德國 降息

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