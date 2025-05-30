批美平台「狡猾逃稅、壟斷」 德國擬向谷歌、臉書課稅10%

德國 新任文化部長魏默告訴《Stern》雜誌，德國正考慮對Alphabet旗下谷歌 和Meta旗下臉書(Facebook)等大型線上平台徵收10%的稅。此舉可能加劇德國與川普 政府的貿易緊張局勢。

德國總理默茲預計很快就會前往華盛頓與美國總統川普會面，但行程尚未正式宣布。川普先前曾表示，他不會允許外國政府「將美國稅基挪為己用」。

魏默表示，他的部門正在起草一份立法提案，同時也在尋求與他指責存在「狡猾逃稅」行為的平台業者進行談判，探討自願捐款等替代方案。

他在接受《Stern》採訪時表示：「這些公司在德國經營著數十億美元的業務，利潤率極高，並從德國的媒體、文化產出以及基礎設施建設中獲益匪淺。但它們幾乎不納稅，投資過少，對社會的回饋也少得可憐。」

德國執政黨今年稍早達成聯合執政協議，同意徵收此類數位服務稅。

魏默指責大型數位平台建立起「類似壟斷的結構」，不僅限制競爭，還過度集中媒體權力，對言論自由構成威脅，「如果谷歌在川普壓力下，片面將墨西哥灣更名為美國灣，並且僅僅因為其在全球傳播中擁有塑造意義的巨大影響力而下令這麼做，那麼這就是現有結構中存在的問題。」