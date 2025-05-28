美股最錢線/空頭看Nvidia 2因素…漲勢將耗盡

輝達 (Nvidia)的多頭一直在大力推高該股，但對於這家全球最有價值的晶片製造商來說，仍然存在有很大的看跌理由。

作為「七巨頭」中最重要的成員，輝達將於28日盤後公布上季財報。然而，分析師們仍然對這支股票保持著極高的看漲態度。大約87%的評級為買入，平均目標價約為162元，相當於較當前水準上漲約25%。

但該股票的本益比為預期獲利的31倍，股價在過去3年中飆升超過600%，其市值上周一度奪下全球最有價值公司的稱號。一些業內專家開始質疑：輝達在AI 領域的主導地位有多少已經被計入價格，而這其中是否有潛在的下行風險？

這是一個值得深思的問題。

首先，美國的出口限制已使輝達的中國市占率少了一半。輝達聯合創始人兼執行長黃仁勳 表示，該公司已經放棄了150億元的中國銷售額，並認列與其被禁的H20 AI晶片相關高達55億元的庫存損失。

此外，競爭格局正在改變。亞馬遜、微軟和谷歌等雲端運算巨頭，這些輝達的最大客戶也正在競相打造自有的AI晶片。黃仁勳表示，華為等中國公司也迅速縮小差距。

此外，像Groq這樣的新創公司，去年在D輪融資中籌集了6.4億元，正在吸引大型投資客為其搶占AI晶片市場的努力提供資金。

然後還有獲利。即使對輝達的Blackwell AI晶片需求持續強勁，但受到資料中心成本上升和新硬體複雜的壓力，該公司的毛利率正在壓縮。

值得注意的是，根據美國證券交易委員會(SEC)最近提交的文件，準確預測2008年次貸危機的大空頭、Scion Asset Management的伯瑞(Michael Burry)已買進該股的看跌期權，押注這家晶片製造商的漲勢即將耗盡。

AI可能是未來，但輝達的估值卻是現在進行式。本周，我們將了解其財報結果是否值得大肆宣傳。