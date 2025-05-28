我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

美股最錢線/空頭看Nvidia 2因素…漲勢將耗盡

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

輝達(Nvidia)的多頭一直在大力推高該股，但對於這家全球最有價值的晶片製造商來說，仍然存在有很大的看跌理由。

作為「七巨頭」中最重要的成員，輝達將於28日盤後公布上季財報。然而，分析師們仍然對這支股票保持著極高的看漲態度。大約87%的評級為買入，平均目標價約為162元，相當於較當前水準上漲約25%。

但該股票的本益比為預期獲利的31倍，股價在過去3年中飆升超過600%，其市值上周一度奪下全球最有價值公司的稱號。一些業內專家開始質疑：輝達在AI領域的主導地位有多少已經被計入價格，而這其中是否有潛在的下行風險？

這是一個值得深思的問題。

首先，美國的出口限制已使輝達的中國市占率少了一半。輝達聯合創始人兼執行長黃仁勳表示，該公司已經放棄了150億元的中國銷售額，並認列與其被禁的H20 AI晶片相關高達55億元的庫存損失。

此外，競爭格局正在改變。亞馬遜、微軟和谷歌等雲端運算巨頭，這些輝達的最大客戶也正在競相打造自有的AI晶片。黃仁勳表示，華為等中國公司也迅速縮小差距。

此外，像Groq這樣的新創公司，去年在D輪融資中籌集了6.4億元，正在吸引大型投資客為其搶占AI晶片市場的努力提供資金。

然後還有獲利。即使對輝達的Blackwell AI晶片需求持續強勁，但受到資料中心成本上升和新硬體複雜的壓力，該公司的毛利率正在壓縮。

值得注意的是，根據美國證券交易委員會(SEC)最近提交的文件，準確預測2008年次貸危機的大空頭、Scion Asset Management的伯瑞(Michael Burry)已買進該股的看跌期權，押注這家晶片製造商的漲勢即將耗盡。

AI可能是未來，但輝達的估值卻是現在進行式。本周，我們將了解其財報結果是否值得大肆宣傳。

輝達 AI 黃仁勳

上一則

從美國盟友變貿易箭靶 日本慘陷經濟和債市雙重危機

下一則

Salesforce砸80億美元收購Informatica 增強AI布局

延伸閱讀

做錯3件事惹怒民進黨？青鳥出征黃仁勳 批中共同路人

做錯3件事惹怒民進黨？青鳥出征黃仁勳 批中共同路人
黃仁勳挺核能 NVIDIA被唱衰 網：得罪黨才被開砲

黃仁勳挺核能 NVIDIA被唱衰 網：得罪黨才被開砲
黃仁勳挺核能得罪黨？ NVIDIA被唱衰

黃仁勳挺核能得罪黨？ NVIDIA被唱衰
黃仁勳赴瑞典獲頒榮譽博士學位 讚川普政策有遠見

黃仁勳赴瑞典獲頒榮譽博士學位 讚川普政策有遠見

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬