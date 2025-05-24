川普BBB預算有多駭人？美債閃5警訊 恐連累美股後市

投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。（路透）

美國眾議院日前通過總統川普 「大而美法案」（Big Beautiful Bill），據說川普顧問在內部會議以「BBB法案」稱之。這聽在專家耳裡著實可笑，因為信評機構常以3B作為投資級債券最低級，3B以下就是「垃圾」債，愈低則債務違約風險愈高。

川普減稅法案打擊美債

這項法案若是生效，未來十年美國國債將增添3兆美元。在穆迪摘除美國最後一個AAA信評後，許多投資人把「BBB法案」視為美國聯邦財政危險轉折點。不僅因為國會預算處（CBO）預估債務占國內生產毛額（GDP）比率將從98%躍上125%，更因2024年償付利息已達8,800億美元，隨著10年期和30年期美債殖利率 分別升破4.5%和5%，償債利息支出勢必暴增。

但美國財政部長貝森特團隊堅稱，有辦法減債並讓市場利率降下來，所持理由有三：減稅和鬆綁法規會推升經濟成長，降低支出和關稅帶進稅收將縮減負債，全球投資人對美元資產仍深具信心。

上周公布的數據顯示，外國人3月持有的美國公債總值年增近12%至9兆美元，創新高。但這是川普4月初宣布「解放日」關稅震驚全球之前的數字。更何況，本周三美國20年期公債標售結果欠佳，已加深投資人對市場信心惡化的顧慮。

美國債市閃現五種警訊

一、美國長期公債殖利率最近節節上升，在經濟數據轉弱之際，實屬詭異，顯示市場利率上揚不能只歸咎於成長預期。

二、名目殖利率上揚的同時，經通膨調整的美債殖利率卻持平，顯示通膨預期也不是主要禍首。

三、美債「期限溢價」（指持有長債高於持有短債的風險）也持續升高，且升幅大於歐洲主權債，凸顯美國財政風險溢價成形。

四、外國對美國公債需求轉弱。中國大陸過去十年來悄悄減持美債，如今持有的美債已少於日本和英國。

五、海外投資人在30年期公債標售的占比（以「間接」投標人衡量），最近已從70%降到60%以下，反映全球投資人愈來愈不安。

這五種轉變未必預告一波全面危機即將爆發，畢竟美國仍享有強大優勢，貝森特也握有多項工具可緩和債市波動，例如債券回購，或放寬規定讓銀行扮演造市者角色。

但重點是：隨著財政展望引起的焦慮日增，債市板塊正在移動。一些投資人正對10年期美債殖利率升破5%嚴陣以待。而且，美國舉債上限爛戲很快又要登場，明年財政部又必須發行超過9兆美元的新債，市場緊張氣氛可能有增無減。由此觀之，川普巨大的減稅法案掛上「BBB」標籤，一點也不好笑。

美股 後市盯殖利率關鍵價位

Raymond James投資長亞當表示，接下來要密切關注10年期美債殖利率是否升破4.5%，不僅因為這是影響投資人信心的重要心理關卡，也因為發生在美國30年期房貸利率升抵7%之時，可能對房市和整體經濟構成額外壓力。而且，美股估值通常與利率呈負相關，一旦10年期殖利率升破4.5%，標普500本益比易降難升。

萬一10年期殖利率升向4.75%，美股展望就更不妙了。殖利率走高，而每股盈餘預測恐進一步調降，宜謹慎看待美股後市。

投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。道瓊市場數據顯示，10年期美債殖利率周線升7.1個基點至4.508%，30年期殖利率全周更躍升14.1個基點至5.036%。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。