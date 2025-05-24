我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

川普BBB預算有多駭人？美債閃5警訊 恐連累美股後市

編譯湯淑君／綜合外電
投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。（路透）
投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。（路透）

美國眾議院日前通過總統川普「大而美法案」（Big Beautiful Bill），據說川普顧問在內部會議以「BBB法案」稱之。這聽在專家耳裡著實可笑，因為信評機構常以3B作為投資級債券最低級，3B以下就是「垃圾」債，愈低則債務違約風險愈高。

川普減稅法案打擊美債

這項法案若是生效，未來十年美國國債將增添3兆美元。在穆迪摘除美國最後一個AAA信評後，許多投資人把「BBB法案」視為美國聯邦財政危險轉折點。不僅因為國會預算處（CBO）預估債務占國內生產毛額（GDP）比率將從98%躍上125%，更因2024年償付利息已達8,800億美元，隨著10年期和30年期美債殖利率分別升破4.5%和5%，償債利息支出勢必暴增。

但美國財政部長貝森特團隊堅稱，有辦法減債並讓市場利率降下來，所持理由有三：減稅和鬆綁法規會推升經濟成長，降低支出和關稅帶進稅收將縮減負債，全球投資人對美元資產仍深具信心。

上周公布的數據顯示，外國人3月持有的美國公債總值年增近12%至9兆美元，創新高。但這是川普4月初宣布「解放日」關稅震驚全球之前的數字。更何況，本周三美國20年期公債標售結果欠佳，已加深投資人對市場信心惡化的顧慮。

美國債市閃現五種警訊

一、美國長期公債殖利率最近節節上升，在經濟數據轉弱之際，實屬詭異，顯示市場利率上揚不能只歸咎於成長預期。

二、名目殖利率上揚的同時，經通膨調整的美債殖利率卻持平，顯示通膨預期也不是主要禍首。

三、美債「期限溢價」（指持有長債高於持有短債的風險）也持續升高，且升幅大於歐洲主權債，凸顯美國財政風險溢價成形。

四、外國對美國公債需求轉弱。中國大陸過去十年來悄悄減持美債，如今持有的美債已少於日本和英國。

五、海外投資人在30年期公債標售的占比（以「間接」投標人衡量），最近已從70%降到60%以下，反映全球投資人愈來愈不安。

這五種轉變未必預告一波全面危機即將爆發，畢竟美國仍享有強大優勢，貝森特也握有多項工具可緩和債市波動，例如債券回購，或放寬規定讓銀行扮演造市者角色。

但重點是：隨著財政展望引起的焦慮日增，債市板塊正在移動。一些投資人正對10年期美債殖利率升破5%嚴陣以待。而且，美國舉債上限爛戲很快又要登場，明年財政部又必須發行超過9兆美元的新債，市場緊張氣氛可能有增無減。由此觀之，川普巨大的減稅法案掛上「BBB」標籤，一點也不好笑。

美股後市盯殖利率關鍵價位

Raymond James投資長亞當表示，接下來要密切關注10年期美債殖利率是否升破4.5%，不僅因為這是影響投資人信心的重要心理關卡，也因為發生在美國30年期房貸利率升抵7%之時，可能對房市和整體經濟構成額外壓力。而且，美股估值通常與利率呈負相關，一旦10年期殖利率升破4.5%，標普500本益比易降難升。

萬一10年期殖利率升向4.75%，美股展望就更不妙了。殖利率走高，而每股盈餘預測恐進一步調降，宜謹慎看待美股後市。

投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。道瓊市場數據顯示，10年期美債殖利率周線升7.1個基點至4.508%，30年期殖利率全周更躍升14.1個基點至5.036%。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

殖利率 川普 美股

上一則

歐盟推進對Shein消費者保護調查 結果最快下周出爐

下一則

美國人擔心經濟衰退？ 此時可能更是買房良機

延伸閱讀

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線
「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電

「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電
哈佛控告川普政府 法官頒限制令可續招國際生 下周四聽證

哈佛控告川普政府 法官頒限制令可續招國際生 下周四聽證

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
雖然美國房市仍處在寒冬中，但豪宅交易在近期卻十分熱絡。（美聯社）

認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

2025-05-19 18:03

超人氣

更多 >
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例
「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有