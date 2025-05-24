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美股最錢線／赤字擔憂推高殖利率 下周關注輝達財報

財經新聞組／綜合報導
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由於對聯邦赤字推高美國公債殖利率的擔憂，美股遭遇挫折，半導體巨頭和人工智慧(AI)龍頭輝達(Nvidia)的財報將成為未來一周華爾街關注的焦點。

注意力也將轉向可能使美國36兆元政府債務更形膨脹的稅收和支出法案；美股在經歷強勁上漲後本周有所回落。在財政擔憂的背景下，長期美國公債殖利率上升，30年期公債殖利率突破5%，達到2023年底以來的最高水準。

人們的焦點將轉向28日公布的輝達上季業績。輝達是全球市值最大的公司之一，其股票對基準股票指數有重大影響。

輝達將是「七巨頭」中最後一家公布財報的公司。由於其AI晶片業務刺激了營收和利潤的大幅成長，輝達股價在2022年底至2024年底飆升超過1000%之後，今年來下跌了1%。

LSEG的調查顯示，分析師估計輝達第1季獲利可能成長約45%，營收達到432億元。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，大型科技公司在本季稍早暗示了強勁的AI相關支出，而輝達可以就AI以及企業支出計畫的進展發出強烈的訊息，「可以重新激發人們對該主題的熱情。」

Sarmaya Partners投資長拉堤夫(Wasif Latif)表示，輝達深受小散戶的歡迎，是投資人情緒的風向標，「由於其規模和所引發的關注，將會有很多人關注該股走勢。」

輝達的財報也可能關注中美關係。該公司上月表示，由於美國政府限制其H20 AI晶片向中國出口，該公司將承擔55億元的費用。

投資人也將注意力轉向川普財政計畫的影響，尤其是在穆迪因擔心美國債務不斷增加而調降美國主權信用評級之後。

由共和黨控制的眾議院以微弱優勢通過一項稅收和支出法案，將實現川普的大部分競選政見，但同時也將在未來10年增加約3.8兆元的債務。該法案將提交參議院審查。（財經新聞組）

輝達 殖利率 AI

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