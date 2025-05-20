黃仁勳：摩爾定律已結束 AI產業的速度只有天空能限制

鴻海董事長劉揚偉（右）在2025年台北國際電腦展發表主題演講，並邀請輝達執行長黃仁勳擔任神祕嘉賓。（記者蕭君暉／攝影）

輝達 （NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳 20日表示，摩爾定律已經結束，輝達利用三種方式，快速推進人工智慧（AI ）晶片與產業，並帶動AI晶片每一年的發展速度都非常快，未來只有天空能限制AI產業的速度發展。

鴻海董事長劉揚偉20日在2025年台北國際電腦展，發表主題演講，並邀請黃仁勳擔任神秘嘉賓，針對AI晶片與產業每一年的發展速度都非常快，黃仁勳是否看到AI晶片與產業的發展會受到限制？

黃仁勳說，「摩爾定律已經結束，因為我們看到物理世界的限制，以及晶片成本上揚與能源效率問題，加上處理器的速度並沒有跟著快速提升，因此，輝達利用不同的方法來發展，首先就是多個晶片整合在一起，也就是3D晶片封裝」。

第二個方式就是NVLINK，透過這樣的網路連接技術，讓所有的晶片功能可以整合成一個巨大的晶片，當所有晶片可以整合成一個巨大晶片，效能就會非常強大。第三，然後輝達利用機械系統與液冷系統，將整個系統放在一個伺服器機櫃裡面，當然，還有最重要的軟體，也就是在這些系統上，有輝達的軟體架構與演算法。

他說，透過以上方式，輝達重新建構了AI模型，當然，尤其是網路的部分，不用再前後傳遞資訊，在輝達的模型中，可以直接在網路裡面傳遞資訊。

他強調，目前輝達的速度每六個月可以成長兩倍，但未來可能三個月就成長兩倍，因此，從晶片、系統、資料中心、到作業系統，都必須重新創造過，因此，未來只有天空能限制AI的發展。