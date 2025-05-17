風雨前寧靜？美中貿易戰暫休兵 分析師示警「這時間」恐動盪再起

美國周一宣布將對中國關稅稅率從145%大砍至30%，為期90天，美中貿易戰休兵激勵美股強彈，全年走勢由黑翻紅。但分析師警告，新一波市場動盪可能在夏末降臨。（路透）

美國周一宣布將對中國關稅 稅率從145%大砍至30%，為期90天，美中貿易戰休兵激勵美股強彈，使史坦普500指數到周二收盤時已悉數收復年初以來的失土。但分析師警告，新一波市場動盪可能在夏末降臨。

威靈頓管理公司總經策略師巴特勒指出，停泊在海外的全球存款中，約有50%目前正投入美國資產，一旦這些資本從美國撤離、轉進其他市場，「會對美元、美股和美債市場造成結構性衝擊」。

「解放日」關稅觸動資本撤離美國 未來可能重演

例如，美國總統川普 4月初宣布「解放日」關稅在金融市場捲地波瀾時，大批外國資本就轉向日本 市場。日本財務省本周公布的數據顯示，外資4月在日本淨買入價值8.2兆日圓（570億美元）的日本股票和債券，寫下2005年迄今最高單月紀錄，也遠高於4月平均值。

據客戶含大型日本機構投資人的某位美國基金公司經理人觀察，那波資本流動轉向，反映外資暫停買進美元和美國公債，而不是殺出美國資產。美元至今仍比1月高點低8%左右。

緊盯夏末經濟硬數據、美中貿易談判發展

下一場考驗可能在夏末降臨。Allspring全球總經策略部門主管懷斯指出，未來數月，川普關稅的負面效應可能開始反映在美國通膨和就業數據上，一改目前為止只是「軟」數據（例如消費者和企業信心調查）呈現經濟展望惡化的情況。

一旦失業率和工業生產這類「硬」數據也顯示經濟急轉直下，可能觸動市場警鈴大響。由於這些「硬」數據反映的是過去一段時期的情況，目前為止大致尚未閃現警訊。美國通膨率仍溫和，年增率只略高於聯準會（Fed）的2%目標。

然而，到夏末時，涵蓋川普關稅政策衝擊的美國「硬」數據，屆時應已公諸於世。到那時，美國暫緩對中國加徵關稅的90天休兵期也將結束。

萬一經濟數據急遽惡化，美中貿易衝突又再起，恐再掀一波金融市場動盪。

懷斯並指出，基於此刻美國通膨率仍超標，而未來六個月恐會進一步攀升，Fed近期內調降利率的機率微乎其微。他說：「除非等到硬數據顯示經濟明顯減緩，否則Fed不太可能降利率。」

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