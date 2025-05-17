我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警掃蕩布碌崙8大道電單車 違規者查扣

NYPD首位亞裔女巡官 獲頒領導獎

風雨前寧靜？美中貿易戰暫休兵 分析師示警「這時間」恐動盪再起

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國周一宣布將對中國關稅稅率從145%大砍至30%，為期90天，美中貿易戰休兵激勵美股強彈，全年走勢由黑翻紅。但分析師警告，新一波市場動盪可能在夏末降臨。（路透）
美國周一宣布將對中國關稅稅率從145%大砍至30%，為期90天，美中貿易戰休兵激勵美股強彈，全年走勢由黑翻紅。但分析師警告，新一波市場動盪可能在夏末降臨。（路透）

美國周一宣布將對中國關稅稅率從145%大砍至30%，為期90天，美中貿易戰休兵激勵美股強彈，使史坦普500指數到周二收盤時已悉數收復年初以來的失土。但分析師警告，新一波市場動盪可能在夏末降臨。

威靈頓管理公司總經策略師巴特勒指出，停泊在海外的全球存款中，約有50%目前正投入美國資產，一旦這些資本從美國撤離、轉進其他市場，「會對美元、美股和美債市場造成結構性衝擊」。

「解放日」關稅觸動資本撤離美國 未來可能重演

例如，美國總統川普4月初宣布「解放日」關稅在金融市場捲地波瀾時，大批外國資本就轉向日本市場。日本財務省本周公布的數據顯示，外資4月在日本淨買入價值8.2兆日圓（570億美元）的日本股票和債券，寫下2005年迄今最高單月紀錄，也遠高於4月平均值。

據客戶含大型日本機構投資人的某位美國基金公司經理人觀察，那波資本流動轉向，反映外資暫停買進美元和美國公債，而不是殺出美國資產。美元至今仍比1月高點低8%左右。

緊盯夏末經濟硬數據、美中貿易談判發展

下一場考驗可能在夏末降臨。Allspring全球總經策略部門主管懷斯指出，未來數月，川普關稅的負面效應可能開始反映在美國通膨和就業數據上，一改目前為止只是「軟」數據（例如消費者和企業信心調查）呈現經濟展望惡化的情況。

一旦失業率和工業生產這類「硬」數據也顯示經濟急轉直下，可能觸動市場警鈴大響。由於這些「硬」數據反映的是過去一段時期的情況，目前為止大致尚未閃現警訊。美國通膨率仍溫和，年增率只略高於聯準會（Fed）的2%目標。

然而，到夏末時，涵蓋川普關稅政策衝擊的美國「硬」數據，屆時應已公諸於世。到那時，美國暫緩對中國加徵關稅的90天休兵期也將結束。

萬一經濟數據急遽惡化，美中貿易衝突又再起，恐再掀一波金融市場動盪。

懷斯並指出，基於此刻美國通膨率仍超標，而未來六個月恐會進一步攀升，Fed近期內調降利率的機率微乎其微。他說：「除非等到硬數據顯示經濟明顯減緩，否則Fed不太可能降利率。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 日本 川普

上一則

川普放送利多扳回美股今年頹勢 美債殖利率走高投下新變數

下一則

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

延伸閱讀

沒時間和150國談 川普：2至3周致函各國新稅率

沒時間和150國談 川普：2至3周致函各國新稅率
自己人跑票… 眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包

自己人跑票… 眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包
拍「冰與火之歌」暴紅 克羅埃西亞擔心川普政策毀觀光

拍「冰與火之歌」暴紅 克羅埃西亞擔心川普政策毀觀光
川普：美中若未達關稅協議 中恐支離破碎

川普：美中若未達關稅協議 中恐支離破碎

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷