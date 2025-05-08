傳歐盟 擬對波音飛機課關稅

《金融時報》報導，歐盟打算對波音飛機徵收關稅；這是如果與華盛頓的貿易談判失敗，歐盟準備採取進一步的報復措施之一。

報導引述兩位知情人士的話指出，負責監督歐盟貿易政策的歐盟委員會計劃將民用飛機列入每年約1000億美元美國進口商品的目標清單。

Grab擬第2季收購印尼GoTo

兩位知情人士表示，在美國上市的叫車和食品配送公司Grab正尋求在第2季敲定協議，收購規模較小的印尼競爭對手GoTo。

消息人士補充說，總部位於新加坡的Grab已聘請顧問來處理擬議的交易。一位消息人士補充說，該交易因受到融資等條款的限制，Grab正在與銀行進行商談。

倒車問題 沃爾沃召回41萬輛

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，瑞典汽車製造商沃爾沃汽車因倒車鏡頭問題在美國召回41萬3151輛汽車。

此次召回涉及沃爾沃多款車型，包括2021年至2025年的XC40，因為當車輛倒車時，後視鏡頭影像可能無法顯示，增加了碰撞的風險。補救措施是經由經銷商或透過無線方式進行軟體更新。

Uber第1季叫車服務年增18%

Uber第1季獲利超出分析師的預期，但營收未達到預期成長。這家共乘公司第1季淨利約17.8億元，合每股83分，高於2024年第1季的淨虧損6.54億元，合每股虧損32分。

該公司「每月活躍平台消費者」增至1.7億，較去年第1季成長14%。用戶預訂約30.4億次「出遊」，比2024年第1季成長18%。

負面消息不斷 房貸需求飆11%

房貸利率 連續第二周下降，不過降幅不大，這是由於更多有關經濟的負面消息。但即使如此，根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，當周房貸需求仍飆升了11%。

貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.89%降至6.84%，較去年同期高出34個基點。

福特調高三款墨製車型價格

福特汽車將自5月2日起調高在墨西哥生產的三款車型價格，成為美國總統川普徵收關稅後首批調整標價的大型汽車製造商之一。

根據《路透》看到發給經銷商的通知顯示，Mustang Mach-E電動 SUV、Maverick皮卡和Bronco Sport的部分車型價格將上漲2000元。