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美國股債信心脆弱 投資人猛然醒悟…真正的川普交易是「拋售美國」

編譯林聰毅／綜合外電
投資人覺得所謂的「川普交易」愈來愈像是「拋售美國」交易。（路透）
投資人覺得所謂的「川普交易」愈來愈像是「拋售美國」交易。（路透）

美國總統川普發動的全面關稅戰還在市場餘波盪漾，近來又連番砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾下台，再度衝擊美國資產的吸引力，投資人猛然醒悟，原來所謂的「川普交易」（Trump Trade）更像是「拋售美國」（Sell America）

彭博資訊報導，川普對Fed及鮑爾的頣指氣使，只會增強他所發動貿易戰的後座力，迫使投資人重新審視支撐美國經濟主導地位的資產。做為傳統避險資產的美元與美國公債，突然之間似乎吸引力大減。分析師說，Fed獨立性以及美國法治的信心可能已受傷害，而這些正是美國市場的魅力所在。

巴克萊策略師在調降美元預測的報告中說，「雖然我們仍認為Fed主席下台的可能性較低，但Fed獨立性減弱的現實可能性，對美元造成的風險大到不容忽視」。

美國向來依賴資本流入為其財政和貿易逆差提供資金。但在川普宣布對等關稅後，資金非但沒湧入美國，反而立即出走。Apollo管理公司的史洛克（Torsten Slok）指出，外資持有19兆美元的美國股票、7兆美元的美國公債和5兆美元的美國公司債，約占整個市場的20%-30%，這些持有部位如果蒸發可能造成極大痛苦。

摩根資產管理公司駐紐約的首席全球策略師凱利表示，美國突然轉向高度保護主義政策，嚴重損害了美國聲譽，致使投資人喪失對美國政策的信心，連帶降低其願為美國資產支付的價格。

投資人對美元下跌美債殖利率卻上升感到驚訝，因為兩者通常為正相關，而且兩者的相關性正處於三年來最弱水平，顯示投資人對美國資產普遍避而遠之，並對傳統避險工具產生質疑。

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