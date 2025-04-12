債券 基金創5年最大單周流出

截至4月9日當周，全球債券基金出現5年來最大單周資金流出，因對經濟衰退的擔憂以及不斷升級的中美貿易戰引發對美國通膨的擔憂，投資人甚至撤出傳統上更安全的債券。根據LSEG Lipper數據，投資人當周從全球公債基金淨撤出257.1億元，為2020年4月1日以來最大單周撤資規模。本周10年期美國公債殖利率 已上漲約45.5個基點至4.45%，創2001年11月以來最大單周漲幅。投資人從美國債券基金淨撤資156.4億元，創27個月以來最大單周淨贖回額。

託管資產增 紐約銀行獲利增

紐約銀行第1季獲利成長17%，因為其託管資產增加，從而增加了費用收入。截至3月31日當季，歸屬股東的調整後獲利為11.5億元，合每股1.58元；而去年同期為9.82億元，合每股1.25元。當季總費用收入年增3%達到34億元。資產收益與負債支出之間差額的淨利息收入成長11%達到11.6億元。第1季託管和管理的資產為53.1兆元，較去年同期成長9%。

摩根大通 上季業績超出預期

摩根大通第1季獲利成長9%，得益於交易費用的增加和股票交易創紀錄的表現。投資銀行費用上漲12%至22億元，而股票市場收入飆升48%達到創紀錄的38億元；由於因為2025年前三個月美國總統川普將頒布促進成長的政策、放鬆監管和降低稅收，這在很大程度上提振了業務。信貸損失準備金從去年的19億元增至33億元。

財富管理強 富國銀獲利增6%

受財富管理業務強勁表現的推動，富國銀行第1季獲利成長6%。受資產費用增加的推動，本季投資諮詢費和經紀佣金上漲7%達到31.7億元。該行淨利息收入(NII)較上年同期下降6%至115億元；預計2025年全年NII將成長1%至3%。淨利增至48.9億元，合每股1.39元。去年同期獲利46.2億元，合每股1.2元。

大摩上季股票收入飆升45%

摩根史坦利第1季業績超出預期，在全球波動加劇的背景下，股票交易收入飆升45%。該公司獲利成長26%至43.2億元，合每股2.6元；而營收成長17%至創紀錄的177.4億元。第1季美股走高推動該銀行龐大的財富管理業務，增加其收取的管理費。