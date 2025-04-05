美股最錢線/科技企業走投無路 只能漲價

川普最新宣布的關稅 政策，將對美國科技硬體產業造成毀滅性打擊，而企業幾乎沒有應對手段。

摩根史坦利在最新研報中指出，「對等關稅」將使銷往美國的科技產品都將面臨25-54%的關稅，使得依賴海外生產基地的美國科技硬體產業陷入前所未有的困境。

像蘋果在美國沒有任何工廠，所有產品幾乎都在海外生產，這讓該公司在川普的新關稅政策下顯得格外脆弱。

川普關稅不僅重創蘋果，大摩指出，戴爾、惠普 、羅技、Sonos、Circut、GoPro等嚴重依賴海外生產基地製造的科技企業都遭受嚴重打擊。

這些公司大部分銷往美國的科技產品都在東南亞國家組裝。蘋果已將約15%的iPhone生產轉移到印度，所有運往美國的MacBook目前在越南 生產；戴爾和惠普已將運往美國的筆記型電腦生產分別轉移到越南和泰國；Sonos幾乎所有運往美國的揚聲器都在馬來西亞和越南組裝。

美國將對自越南進口商品徵收46%的關稅，對印度商品徵收26%關稅，馬來西亞是24%，泰國為36%。

大摩測算，這些關稅將給蘋果、戴爾、惠普等科技硬體企業帶來約510億元的額外成本，相當於這些公司獲利的30%。

對蘋果而言，額外的關稅成本可能高達333億元，占其2025財年獲利的26%。戴爾和惠普的情況更為嚴峻，關稅成本可能幾乎等於2025年的獲利財測。

大摩在研報中指出，面對9日凌晨0時01分生效的關稅，科技硬體企業幾乎沒有緩解工具可用。提前生產或囤積庫存幾乎不可行；而供應鏈多元化需要太長時間；將產品轉向關稅較友好的國家或許可能是最佳緩解工具，但仍須視當地基礎設施狀況而定。

因此，大摩認為，提高價格成為最現實的選擇，但這必然會對需求產生負面影響，某些價格可能需要提高12-19%才能抵消關稅成本。（財經新聞組）