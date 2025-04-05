我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

美股最錢線/科技企業走投無路 只能漲價

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普最新宣布的關稅政策，將對美國科技硬體產業造成毀滅性打擊，而企業幾乎沒有應對手段。

摩根史坦利在最新研報中指出，「對等關稅」將使銷往美國的科技產品都將面臨25-54%的關稅，使得依賴海外生產基地的美國科技硬體產業陷入前所未有的困境。

像蘋果在美國沒有任何工廠，所有產品幾乎都在海外生產，這讓該公司在川普的新關稅政策下顯得格外脆弱。

川普關稅不僅重創蘋果，大摩指出，戴爾、惠普、羅技、Sonos、Circut、GoPro等嚴重依賴海外生產基地製造的科技企業都遭受嚴重打擊。

這些公司大部分銷往美國的科技產品都在東南亞國家組裝。蘋果已將約15%的iPhone生產轉移到印度，所有運往美國的MacBook目前在越南生產；戴爾和惠普已將運往美國的筆記型電腦生產分別轉移到越南和泰國；Sonos幾乎所有運往美國的揚聲器都在馬來西亞和越南組裝。

美國將對自越南進口商品徵收46%的關稅，對印度商品徵收26%關稅，馬來西亞是24%，泰國為36%。

大摩測算，這些關稅將給蘋果、戴爾、惠普等科技硬體企業帶來約510億元的額外成本，相當於這些公司獲利的30%。

對蘋果而言，額外的關稅成本可能高達333億元，占其2025財年獲利的26%。戴爾和惠普的情況更為嚴峻，關稅成本可能幾乎等於2025年的獲利財測。

大摩在研報中指出，面對9日凌晨0時01分生效的關稅，科技硬體企業幾乎沒有緩解工具可用。提前生產或囤積庫存幾乎不可行；而供應鏈多元化需要太長時間；將產品轉向關稅較友好的國家或許可能是最佳緩解工具，但仍須視當地基礎設施狀況而定。

因此，大摩認為，提高價格成為最現實的選擇，但這必然會對需求產生負面影響，某些價格可能需要提高12-19%才能抵消關稅成本。（財經新聞組）

關稅 越南 惠普

上一則

美國關稅衝擊 中國經濟成長率恐掉1.3百分點

下一則

不確定性高 董事席次爭鬥趨緩

延伸閱讀

聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案

聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案
聯邦法官「永久撤銷」亞當斯貪腐指控 司法部也不可再訴

聯邦法官「永久撤銷」亞當斯貪腐指控 司法部也不可再訴
將申請參選 亞當斯催法官裁決撤訴

將申請參選 亞當斯催法官裁決撤訴
法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯案

法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯案

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅