關稅解放日最佳情境「都是不可能的事」考驗民粹政策

川普認為解放日是關稅發揮效力的第一步，但可能過於一廂情願。（路透）

如果一切按照川普 的關稅 「解放日」劇本演出，貿易戰的攤牌將成為美國新時代的起點，一個促進自給自足和繁榮的民粹主義經濟的起點。

但即使川普政見的每個面向都已落實，仍需要大量工作才能取得成效。而這些本質上都是不可能的事。

首先，那些進口產品將被徵收關稅的國家必須「心悅誠服」，而非反擊讓「美國優先」平台想像中的進展化為泡影或變得複雜化。同時，推出過程本身必須乾淨俐落，不能出現預期中的報復性關稅和美國港口混亂的情況。

隨著國際貿易繼續受到政策重塑以及與盟友和貿易夥伴關係的破壞，企業需要發揮創造力；消費者需要有耐心、包容，並且願意做出犧牲。

「解放日」也讓聯準會陷入困境。如果聯準會降息 以扭轉疲軟的成長勢頭，這對川普來說是另一個「最佳情境」，但對其他人來說並不理想，因為這就有推高通膨的風險。而且，這些降息將以貨幣救助的形式出現，而不是軟著陸的最終寬鬆政策。

這是川普政府理想中政策順利達到目標令人難以置信的一路綠燈；同時也就是為什麼正如許多經濟學家、戰略家和分析師所指出的：上行空間可能有限，但下行空間是個無底洞。

如果川普的對抗性談判能夠與貿易夥伴達成協議，那麼市場還需要做很多事情才能重返輝煌，企業和消費者才能擺脫焦慮。

即使是範圍更窄的關稅措施也會帶來一系列的警告和豁免。華爾街分析師和商界領袖仍然必須用「就目前而言」的條款來限定「情況並不像我們想像的那麼糟糕」的想法。同時，痛苦的準備過程已經造成了傷害。持續數月的保護主義調整不僅僅是一種心態，如今它已經融入行動和預期中。

4月2日的關稅猜謎遊戲已經過去，並不意味著關稅不確定性將會結束。如果沒有任何事情是百分之百確定的，未來混亂的可能性將繼續籠罩著市場。