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美拚小型核反應爐 TerraPower、X-Energy、Kairos領頭

編譯任君翔／綜合報導
美國各州紛紛通過支持先進核能的法案。(歐新社資料照片)
美國各州紛紛通過支持先進核能的法案。(歐新社資料照片)

美國各州都正積極為發展成本較低、建造時間也較短的先進核子反應爐鋪路，紛紛通過支持先進核能的法案，TerraPower、X-Energy及Kairos電力公司等三家美國企業位居領先，擁有強大資金的支持，並已吸引成群客戶上門，以滿足人工智慧（AI）下，科技巨擘日增的用電需求。

核能研究所（Nuclear Energy Institute）新核能執行董事尼可（Marcus Nichol）表示，去年有25個州通過支持發展先進核能反應爐的法案，今年各州議員也提出超過200項法案，以支持核電。相較於傳統核能反應爐，先進的小型核反應爐理論上建造時間更短、選址也更容易，能以標準化的零件打造，並可為資料中心或工業園區等單一客戶興建。

田納西州2月提議已超過9,000萬美元補貼一項計畫，以安裝數座小型反應爐、提振研究並吸引核能科技業者，猶他州也計畫在未來十年提高發電量一倍，並支出2,000萬美元於整備核能廠址，德州矢言成為「先進核能鰲頭」，周議員正考慮數十億美元的核能誘因。

目前有三家企業處於領先。TerraPower是美國第一家進入建造階段的先進反應爐業者，位於懷俄明州凱默勒（Kemmerer）核電廠，已於今年夏季動工，預計2030年末向巴菲特旗下的太平洋公司（PacifiCorp）供電。TerraPower金主包含主要創辦人之一比爾蓋茲、南韓能源大廠SK集團，及鋼鐵巨擘阿塞洛米塔爾公司（ArcelorMittal）。X-Energy是先進核能反應爐業者中，最早獲得科技公司直接投資的業者，Xe-100核反應爐獲亞馬遜投資數億美元，預定2030年代初期供電。

Kairos去年與Google簽約，旗下的核反應爐將為Google供應多達500千瓩（MW）的電力。第一座反應爐預期在2030年開始運作。

但憂思科學家聯盟（UCS）主席萊曼表示，美國缺乏核廢料儲存的長期解方，安全監管又承受國會壓力，須批准反應爐設計，但小型反應爐是否如業者宣稱般安全可靠，仍有嚴重質疑。

核電也面臨來自再生能源的競爭。密西根大學核子工程助理教授柯丘納斯說，儲能技術的進展，將讓再生能源比核能更可靠。

懷俄明州 Google 田納西州

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