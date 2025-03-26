Nvidia股價重挫5.7%引發美晶片股賣壓 利空大盤點

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）股價26日重挫5.7%。(歐新社)

美國人工智慧（AI ）晶片霸主輝達 （Nvidia）股價26日重挫5.7%，並拖累其他美國晶片股下跌，主因為美中貿易爭端、資料中心支出成長憂慮等利空突然紛至沓來，促使投資人逃離科技股。

除了輝達跌5.7%，超微（AMD）也重挫4%，博通（Broadcom）跌4.8%，英特爾也挫跌3.2%，賣壓來源為市場更加憂慮輝達在中國晶片銷售的未來。阿里巴巴主席蔡崇信日前說，他對美國科技業者花在AI基礎建設的支出感到「震驚」，並質疑花上千億美元在AI資料中心的必要性。

同時，美國把70多家中國企業納入實體清單，包括中國伺服器製造商龍頭浪潮集團（Inspur）的子公司，企業在銷售美國技術給清單上的公司時，必須向美國政府申請許可證，但許可證為預設拒絕。浪潮集團也是輝達、英特爾及超微的大客戶。

北京當局也以節能規範降低中國科技巨擘採購輝達H20晶片的意願。英國金融時報（FT）報導，雖然中國還沒嚴格執行這項規定，也還沒影響到H20銷售，但輝達正尋求安排和中國當局開會，也準備對晶片進行調整，可能降低H20晶片的競爭力。

輝達發言人則表示，「我們的產品在我們服務的每個市場都提供一流的能源效益與價值」。

D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）指出，輝達被捲進美中貿易爭端，是個負面發展。Bernstein研究公司拉斯根（Stacy Rasgon）推算，輝達2025年度的中國營收約170億美元，包含資料中心、汽車及網路營收，光是中國資料中心就貢獻約120億美元。

雪上加霜的是，TD Cowen發布報告指出資料中心支出減緩，還有美國宣布汽車關稅，在在衝擊市場信心，瑞穗分析師歐立根（Daniel O'Regan）認為，「資金將持續『流出』任何與AI相關的事務，轉進電信和媒體等（較）低價位與防禦的題材」。

此外，美國前總統拜登1月時發布所謂的「AI擴散」規定，對AI晶片出口列出三級管制，預定5月13日生效，除非川普政府大幅調整，也可能衝擊輝達的銷售前景。

美國德滙律師事務所（Dorsey & Whitney）國安法律團隊主管沃德（Larry Ward）認為，這些行動顯示從川普第一任政府、接任的拜登政府、以及目前的川普第二任政府，在中國和半導體政策上的一致且積極取向。

拉斯根希望美國能考慮鬆綁部分出口管制，否則是把中國AI市場拱手讓給華為。