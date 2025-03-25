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業者參加USTR公聽會：收中國船靠港費 傷害美國海運業

編譯黃淑玲／綜合外電
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洛杉磯港貨櫃碼頭。 （歐新社）
洛杉磯港貨櫃碼頭。 （歐新社）

總統川普為了要振興美國造船業，擬對中國有關的船隻收費巨額費用的計畫，可能適得其反。美國貿易代表署（USTR）周一（24日）舉辦的公聽會上，美國本土的海運商說，將會傷害到美國自己的海運相關事業、出口商和工作機會。

總部在佛羅里達州的Seaboard Marine，是美國所擁有的最大的國際海運商，執行長崗薩雷茲（Edward Gonzalez）在會中作證說：「如果想振興美國造船業，卻無意間摧毀美國人擁有的海運商，將不符合國家利益。」

根據目前提議，美國準備對中國製造的船隻停靠美國港口時，每次徵收最多可達300萬美元的靠港費。川普政府的想法是，巨額靠港費可以遏制中國在海洋上商業與軍事優勢的成長，並促進在美國境內造船。

美國的鋼鐵工會、鋼廠、民主黨議員支持提案，認同這將能振興本國產業。可是對美國本國的海運業者而言，卻是威脅生存的驚濤駭浪。因為現實是當下許多美國海運業者的船隻都在中國製造。例如，Seaboard Marine船隊有24艘船，其中16艘是中國製造。

美國船運業者說，與中國有關的船隻要被收取高額靠港費，勢必把更多美國海運業者的生意推給外國那些更有能力調適美國這項政策的船運公司。

根據USTR的資料，中國造船業全球市占，由1999年的不到5%，提高到2023年的逾50%。現在美國每年造船量低於10艘，而中國是1,000艘。

路透報導，農產品出口商已經很難預訂5月以後的船運，因為政策不確定；礦業代表也表示，靠港費讓他們更難供貨給全球市場。美國黃豆協會理事科尼說：「我請求你們想要增加本國造船量時，不要以犧牲農民的市場為代價。」

美國成衣和鞋類協會（AAFA）政策資深副總裁赫曼強調，靠港費可能導美國工人失業、出口與進口成本增加、美國消費者要付更高的價格。

美國貿易代表署本周三還會再舉行公聽會，聽取更多意見，才會對徵收中國船隻靠港費，做出裁定。

川普 民主黨 佛羅里達州

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