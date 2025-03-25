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阿里巴巴蔡崇信警告 資料中心建設泡沬正在成形「尤其是美國」

編譯劉忠勇／綜合外電
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蔡崇信對美國在AI領域拋出這麼大規模的投資金額感到震驚。（路透）
蔡崇信對美國在AI領域拋出這麼大規模的投資金額感到震驚。（路透）

阿里巴巴集團董事長蔡崇信警告，資料中心建設恐正形成泡沫，他認為目前的建設速度可能超出人工智慧（AI）服務的初期需求。

蔡崇信周二在香港出席滙豐全球投資高峰會表示，從美國到亞洲，科技巨人、投資基金等無不搶建伺服器基地，但這波熱潮已有盲目發展的跡象，許多計畫在動工之初，根本沒有明確的客戶對象。

從微軟（Microsoft）到軟銀（SoftBank），跨太平洋的科技公司正砸下數十億美元採購輝達（NVIDIA）和SK海力士（SK Hynix）等攸關AI發展的晶片。阿里巴巴也在2月宣布「全力投入AI」，未來三年將投資超過人民幣3,800億元（約520億美元）。目前從印度到馬來西亞都有資料中心陸續動工，而在美國，總統川普宣布的「星門」（Stargate）計畫，構想投資規模更高達5,000億美元。

蔡崇信對與會者說：「我開始看到某種泡沫浮現。」他說，有些規劃中的資料中心在尚未取得客戶「上架」協議前便開始募資，「當我看到有人靠推測來蓋資料中心時，我就開始擔心了。現在有不少人出來募資，基金也紛紛湧現，要募上億甚至幾十億資金。」

蔡崇信特別點名美國企業的投資情況。他指出，僅在今年，亞馬遜（Amazon.com）、Alphabet和Meta 已分別承諾將投入1,000億美元、750億美元和多達650億美元，用於AI基礎設施建設。

蔡崇信說：「我還是對美國在AI領域拋出的投資金額感到震驚。」「現在大家談論的是5,000億美元、好幾千億美元的投資。我不覺得非得砸這麼多錢不過。我認為某種程度上，這些投資是趕在他們目前所見的需求之前，只不過市場預期未來需求很大。」

AI 輝達 亞馬遜

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