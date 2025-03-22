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3因素驅動美債本周收漲 10年期殖利率年底前見4%

編譯湯淑君／綜合外電
美國公債價格周線漲幅為3月來最大。經濟學家預測，基準的美國10年期公債殖利率年底前可能下探4%。（路透）
美國公債價格周線漲幅為3月來最大。經濟學家預測，基準的美國10年期公債殖利率年底前可能下探4%。（路透）

美國聯準會（Fed）本周決議維持利率不變，但整體政策基調偏向寬鬆，強化市場對今年將降息至少兩次的預期，再加上Fed下月起將放緩量化緊縮（QT）步調，激勵美國公債價格本周上漲且周線漲幅為3月來最大。經濟學家預測，基準的10年期美國公債殖利率年底前可能下探4%。

對Fed利率政策敏感的2年期美國公債殖利率21日（周五）下滑1.1個基點至3.945%，是3月11日來最低水準，一周來共跌7個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美國公債殖利率21日則攀升1.7個基點至4.25%，中斷前四個交易日下滑走勢。全周殖利率跌5.7個基點，連續兩周走下坡且周線跌幅為2月底來最大。

30年期殖利率攀升3.8個基點至4.593%，全周下滑2.1個基點。

三大因素驅動美債買盤

綜合外媒分析，近來美國公債價格上漲，主要反映三大因素：

一、川普2.0關稅、大砍聯邦雇員與支出，加深市場對「停滯性通膨」甚至「川普衰退」的疑慮；這強化市場對Fed今年降息兩、三次的預期。

二、政策變化莫測、經濟展望轉弱，美股近來表現疲軟，增強美國公債相對於股票的投資吸引力，也觸動資金遁入公債避險。

三、Fed政策基調大致偏向寬鬆，且「縮表」（縮減資產負債表規模）步伐放緩。

周三貨幣決策會後，Fed主席鮑爾表示，關稅驅動的通膨也許是「暫時性」（transitory）的。投資人解讀此語，認為這意味著Fed將不會貿然升息因應短暫的物價上漲，令市場鬆口氣。

此外，Fed還宣布，自4月起將放慢QT步調，縮小每月將持有的債券部位賣回市場的金額，從250億美元大砍至50億美元。意思是，一旦Fed資產負債表上有價值250億美元的債券到期，央行會另以價值200億美元的債券取而代之，亦即藉此在美國公債市場每月增加200億美元的需求。此舉可望壓低長債殖利率，形同Fed以另一種形式降低借貸成本。

分析師指出，Fed把債券到期利得再投資債券的金額提高了，顯然令債市投資人歡迎。至少Fed「縮表」力度減弱了，帶給債市的逆風隨之減緩。

周五未發布重大經濟數據，投資人與交易員聚焦於Fed決策官員的發言。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比接受CNBC訪問時說，未來一年至一年半若通膨趨緩有進展，Fed可能調降利率；不過，假如通膨「竄升不僅是出於關稅原因」，那就另當別論。

10年期殖利率年底前下看4%

近來市場氛圍已不變，從原先擔心川普2.0減稅和鬆綁監管可能重燃通膨，轉為憂心美國經濟成長可能急轉直下。只要這種情況不變，美國公債的避險買盤就有支撐。

摩根大通資產管理基金經理人Priya Misra表示，如果日後出爐的經濟數據愈來愈差，美國10年期公債殖利率下滑空間仍大。

彭博策略師團隊也預期，基於Fed這次決策會議的整體政策基調「大致偏鴿」，Fed主席鮑爾強調經濟展望的不確定性，倘若未來發布的就業數據不如預期，10年期美債殖利率可能下探4%，降回去年10月所見的水準。

摩根士丹利首席固定收益策略師Vishwanath Tirupattur呼應這種看法，認為10年期殖利率年底前將重返4%。但他估計Fed今年只會降息一次，明年還會再降。

期貨價格顯示，交易員目前預估年底前Fed可能降息0.7個百分點，意味今年可能至少降息兩次、每次降息1碼（0.25個百分點）。

Winshore Capital主管Gang Hu說：「最可能的情境是，通膨只是暫時性的。如果經濟減弱，鮑爾不會怯於降利率。如果到頭來今年降息三次，我不會訝異。」

殖利率 降息 債券

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