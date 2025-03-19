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美銀：基金布局「棄美轉歐」空前激烈 美股持股比率降幅創高

編譯任中原／綜合報導
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美國銀行（BofA）公布最新的每月全球基金經理人調查報告顯示，機構投資人減持美股的幅度創新高，3月轉為「淨減碼」23%，多達40個百分點。(路透)
美國銀行（BofA）公布最新的每月全球基金經理人調查報告顯示，機構投資人減持美股的幅度創新高，3月轉為「淨減碼」23%，多達40個百分點。(路透)

美國銀行（BofA）公布最新的每月全球基金經理人調查報告顯示，機構投資人減持美股的幅度創新高，主因這些操盤手擔心美國經濟陷入停滯膨脹，全球貿易戰升高，以及「美國例外主義」終結；報告並指出，基金經理人正在全球股市進行大規模的輪動，經理人「棄美轉歐」的輪動空前激烈。

美銀的調查是在3月7至13日進行，對象包括171位基金經理人，總計管理4260億美元資金。報告指出，經理人3月對美股的持股比重，從2月時的「加碼」17%，轉為「淨減碼」23%，減幅多達40個百分點，是歷來最大，且持股比降至2023年6月以來低點；凸顯出標普500指數從2月時的頂峰回檔約8%的過程中，經理人對美股的樂觀程度已經大幅消退。

由於美股偏貴，加上美國經濟成長減弱，導致投資機構大為驚恐；近70%的受訪者表示，「美國例外主義」這項題材已經越過頂峰。

美銀投資策略專家哈尼特表示，只有當貿易戰及通膨憂慮減緩的條件下，史坦普指數才會回升到6000點以上。美股18日早盤開低走低，史坦普指數跌0.6%，至5635點。

反觀歐洲股市，因為德國政府準備大舉投資國防與基礎建設，而呈現一股新的樂觀氛圍。同期間基金經理人對歐元區股市的持有比重躍升27個百分點，達到2021年7月以來最高水準，並提高英國股市的比重。

在類股方面，投資機構尤其看壞美國科技股，持股比重降到12%，為兩年來最低；對消費必需品、公用事業及銀行股較為樂觀。

就在美股下跌之際，上市公司內部人士又開始「逢跌即買」。據華盛頓服務公司的指標顯示，3月內部人士對本公司股票的買／賣比率從元月時的0.31，上升到0.46，接近歷史高點。由於上市公司主管比外界更了解公司情況，因此買進比率提高顯示主管們對經濟情勢及公司業務仍有信心。

美股 貿易戰 德國

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