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「女股神」伍德：大多數迷因幣最終很可能一文不值 成收藏品

編譯季晶晶／綜合外電
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方舟投資公司創辦人兼執行長伍德認為，大多數迷因幣最終很可能「一文不值」。(路透)
方舟投資公司創辦人兼執行長伍德認為，大多數迷因幣最終很可能「一文不值」。(路透)

根據素有「女股神」之稱、方舟投資公司創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood） 的話，充斥市值2.6兆美元加密貨幣市場的大多數迷因幣，最終很可能「一文不值」。

伍德周二上彭博電視表示，區塊鏈技術攜手人工智慧創造出「數百萬」迷因幣，它們「不會值很多錢」，她的基金不會將資金投進去。

迷因幣是一種數位資產，通常因玩笑、時事或流行文化趨勢而受啟發。2月，美國證券交易委員會表示，模因幣不被視為證券，因此不受監管。

伍德說：「如果我要傳達一個訊息給那些購買迷因幣的觀眾，那就是買家要小心了。沒有什麼比賠錢更能讓人學到教訓，他們將瞭解到證券交易委員會和監管機構並不對這些迷因幣負責。」

數位代幣在美國總統川普就任的前幾天成為頭條新聞，當時他推出自己的迷因幣，短時間內就吸引到數十億美元交易量，但此後價值暴跌。

伍德表示，迷因幣將成為「數位收藏」的品項。她補充說，有些可能「經得起時間審判」，川普的迷因幣也許是其中之一。

她重申對於更大、更成熟加密貨幣資產的看漲觀點。她說，比特幣、乙太幣和Solana 的使用案例正在「成倍地增加」，未來會變得很重要。

伍德經常喊話，到2030年，比特幣可能漲破100萬美元，這種世上交易量最大的加密貨幣目前徘徊在82,000美元以下，今年來大跌約13%。

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