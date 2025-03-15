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分析：鮑爾立場明確 川普說變就變 都不受華爾街恐慌影響

財經新聞組／綜合報導
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鮑爾數據導向的立場讓市場甘心等待，川普善變的施政風格讓市場被迫觀望。（路透）
鮑爾數據導向的立場讓市場甘心等待，川普善變的施政風格讓市場被迫觀望。（路透）

股市已經習慣了聯準會的觀望作法；但現在川普似乎也這麼做。

但他們的作法呈現鮮明的對比。聯準會主席鮑爾立場明確，讓市場願意等待並且採取策略回應。隨著前景變化和關稅模式形成，聯準會可以隨時動用政策工具。

但川普說話說變就變。誓言對貿易夥伴加徵關稅，一周後、甚至一天之內就再收回。但兩位領導人的相似之處在於，他們都不受華爾街恐慌的影響，並且具有更長遠的眼光。

川普並沒有什麼耐心，但在關稅問題上他大話說，但在執行面則講究交易。墨西哥和加拿大獲得一些喘息的機會，但歐洲面臨新的威脅。這種令人眼花繚亂的爭論造成了概念上的衝突，導致經濟癱瘓，並影響了消費者信心。

川普正在挑戰各國元首的回應，鮑爾正在等待川普的決定和數據作出變動；華爾街則是同時期待白宮和聯準會做出決定。

如果說川普獨特的關稅政策是一顆定時炸彈，那麼爆炸並不是唯一危險的部分；而是倒數計時的滴答聲和隨機的啟動時間，以及無盡期待所造成的苦惱。企業可能不喜歡關稅，但真正討厭的是不確定性。

同時，聯準會必須解析波動的物價壓力。本周最新通膨數據顯示，2月物價漲勢放緩，但經濟學家看到了警告訊號，聯準會將其解讀為繼續等待的理由。

但如果關稅始終充滿不確定性，很難想像降息不會也同樣模稜兩可。

這種等待遊戲還會產生其他連鎖反應。華爾街正在努力釐清川普聲明的時間與其潛在的長期影響，如今引發股市拋售的因素實際上可能會提高今年稍後的企業利潤。這是對川普「美國優先」策略的一種正面評價。

投資人已經習慣了聯準會的做法以及其穩定物價和充分就業的雙重使命，但仍在努力了解川普的政策。雖然接受先苦後樂的順序很難，但這仍然不是保證；目前唯一可以確定的是今天的不適和明天的不確定性。

川普 聯準會 關稅

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