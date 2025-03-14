美國初請失業金上周意外降至22萬人 仍存在下行風險

上周美國首次申請失業救濟金人數有所下降，但政府大幅削減開支和不斷升級的貿易戰威脅到勞動市場的穩定。

美國勞工部表示，截至3月8日當周，初請失業金 人數經季節性調整後減少2000人至22萬人。經濟學家預測上周初請失業金人數將達22.5萬人。

由於冬季風暴和總統日假期前後數據難以根據季節性波動進行調整，失業救濟金申請數量在2月底激增，目前已經穩定下來。雖然勞動市場依然穩固，但川普 總統的政策存在下行風險。

科技億萬富翁馬斯克的政府效率部(DOGE)解雇了數千名聯邦政府 工作人員，其中大部分處於試用期。

川普認為聯邦政府臃腫且浪費。代表部分公務員的工會對裁員提出質疑，最後使公務員復職。聯邦政府的動盪尚未對官方勞動市場數據產生明顯影響。

另一項針對聯邦雇員有一周時間落差的失業補償(UCFE)計畫報告顯示，申請失業金數量幾乎沒有變化。

然而，削減開支已經對承包商產生影響，導致華盛頓特區的申領案件數量增加。

報告顯示，截至3月1日當周，持續申領失業救濟金的人數減少2.7萬人，經季節性調整後為187萬人。政策不確定性增加了今年經濟衰退的可能性，削弱了商業信心，使企業不願增加員工人數。