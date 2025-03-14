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開首槍調降美股年底目標價 高盛仍看漲2025表現

財經新聞組／綜合報導
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高盛調降年底美股目標價，底子裡仍是看多。（美聯社）
高盛調降年底美股目標價，底子裡仍是看多。（美聯社）

若要說空頭目前主導美股，是言過其實了。事實上沒人能掌控一切，或者說就是因為沒有人真正知道會發生什麼，所以退場是更安全的選擇。

但對於那些將地緣政治衝突、國會山莊陰謀和企業活動轉化為層層假設、風險評估，並最終轉化為數字的策略師來說，預測12月可能發生的事情至少能帶來一些清晰度，而不是試圖根據今天所知的情況來理解明天的收盤價。

本周高盛首席美股策略師柯斯汀(David Kostin)成為華爾街第一位調降史坦普500指數年底目標價的知名分析師；史指已跌至修正區域。

乍看之下，下修年底預期目標價似乎代表了悲觀。由於GDP前景黯淡將對預計的企業獲利造成壓力，今年年底的股市表現可能會比之前預期更差，因此向下修正超過4%。最新的預測仍然遠高於當前市場水準，而且高於2月的歷史最高水平。

但是其他投行仍然認為史指今年年底將突破7000點，相對於高盛而言更為樂觀。因此以正面態度看待調降，或許只是為了降低人們的期望而採取的廉價手段。

舉例來說，當前正逢人們陷入恐慌、貿易不確定性達到頂峰之際，但高盛的年終預測數據卻代表巨大的成長。同時，當預測者在去年年底預測2025年的水準時，華爾街正處於狂熱之中。因此在困難時期所做的判斷反而更為重要。

此外，修訂後的指數雖較前值下滑，但仍高於現有指數，這也加強了人們的看漲情緒。這是一個更新後的判斷，它包含更多訊息，即使其中一些會將無數被認為確定的變數排除在外。

12日公布的通膨和就業數據基本上是利多，也強化了這種觀點：即使川普的關稅措施引發股市暴跌，但經濟依然穩健。就目前而言，市場目前關注的是「未來會發生什麼」，而不是「正在發生什麼」。

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