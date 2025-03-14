美2月PPI持平低於預期 沒被關稅影響 通膨壓力稍減

美國勞工統計局發布報告指出，2月批發物價持平，在關稅擔憂的背景下為通膨提供了一些令人欣喜的消息。

經季節性調整後的數據顯示，被視為衡量通膨壓力領先指標的生產者物價指數(PPI)在1月數據上修至上漲0.6%後，在2月持平。接受《道瓊》調查的經濟學家預計將增加0.3%。

不包括食品和能源的核心PPI下降0.1%，也低於預期的0.3%，是自7月以來的首次負成長。排除貿易服務後的核心物價則是上漲0.2%。

前一天美國勞工統計局公布的2月消費者物價指數(CPI)上漲0.2%，年率為2.8%，較1月略有緩解。在市場擔心川普總統的關稅對成本產生影響的情況下，這無疑是一個令人鼓舞的消息。

CPI衡量消費者在收銀台為商品和服務支付的費用，而PPI則衡量生產者為其產品獲得的最終需求價格。

聯準會 官員更依賴商務部本月稍後發布的PCE通膨指標，不過PPI和CPI數據也會被納入報告中。

與去年同期相比，總體PPI上漲3.2%，遠高於聯準會2%的目標，但低於1月3.7%的漲幅。2月核心PPI年增3.4%，較1月回落0.4個百分點。

市場認為，聯準會19日結束為期兩天的政策會議時，再次維持利率不變的可能性接近100%。

政策制訂者一再表示正在採取謹慎態度，特別是涉及川普的財政和貿易政策時。目前市場預期聯準會將在6月再次降息 ，並在年底前再進行相當於兩次25個基點的降息。

服務價格0.2%的降幅抵銷了商品價格上漲0.3%的影響。美國勞工統計局表示，商品價格漲幅中有三分之二是因為雞蛋 價格上漲53.6%。雞蛋價格飆升的部分原因是禽流感影響了供應，不過證據顯示，隨著疫情減緩，3月價格有所回落。

服務業方面，超過40%的降幅來自於機械和車輛批發利潤率下滑1.4%。