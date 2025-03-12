WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，與2009年以來歷任總統上台初期相比，川普 總統二度執政之後美股所有主要指數如今出現最差表現，史坦普500(S&P 500)指數從川普就職日以來下跌7%，華爾街日報(WSJ)11日報導，投票給川普的選民看到自己401(k)退休 帳戶縮水卻輕描淡寫。

富達投資(Fidelity Investments)統計指出，截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。

川普第一任執政期間股市大致表現良好，史坦普500指數成長67%。相較之下，前總統拜登執政期間，史坦普500指數成長56%。

肯塔基州拉葛蘭吉(La Grange)58歲居民莉莎‧巴里斯(Lisa Paris)與丈夫的退休帳戶，從今年1月以來已經虧損7萬。巴里斯夫妻對於經濟「重整」(reset)雖有心理準備，但對於川普上台以來經濟疲軟表現仍然感到意外。不過，她以骨折療養比喻說，治療過程中難免有點疼痛，「骨頭若沒接好，療養過程不能平順，無法健全，骨頭接好會疼沒錯，但以後將更強壯」。

莉莎‧巴里斯的丈夫是登記共和黨員，但不支持川普，對於接近退休年齡401(k)帳戶卻走下坡感到擔心。她表示，川普對墨西哥、加拿大加徵關稅，從長期角度來看將對美國有利，「對我來說，國家能夠成功，比我的退休帳戶增加一些錢更為重要」。

在德州自由市(Liberty)安全公司擔任技師的52歲選民魯維爾(Clinton Louviere)，從2016年以來三次總統大選都投川普，理由是看好川普處理經濟的能力。他說，川普減少政府浪費的改革值得肯定，但過程中導致經濟不安，「可能會有一段波折」。他表示，即使股市一路下跌到夏季也不會怕，因為肯定會有一波強勁反彈，川普將兌現加班費免繳稅的競選承諾。

川普贏得2024年大選後不久，德州基督聖體市(Corpus Christi)64歲居民海倫‧狄隆(Helen Dillon)與丈夫就把個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)轉換成金融產品年金(annuity)。她說：「我們不希望萬一發生什麼狀況所有積蓄因此泡湯。」海倫‧狄隆2024年選舉投票給民主黨候選人賀錦麗，2020年大選則投給拜登。她表示，川普除了喊出保證之外，對於如何讓經濟變得更好，從來沒有提供任何具體訊息。