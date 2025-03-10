川普讓股市東升西落？高盛：關稅削弱美股魅力 中股賣相佳

高盛表示，美國股市行情波動已為中國股市增添賣相。（路透）

隨著美國經濟可能衰退的憂慮導致美國股市下跌，部分投資人已開始重新評估中國。高盛 （Goldman Sachs）表示，美股 行情波動已為中國股市增添賣相，重申給予A股和H股加碼評等。

MSCI中國指數今年來已漲20%，是中國股市有史以來最佳年初表現，扭轉過去幾年表現慘澹的局面，香港恒生科技指數今年來更勁揚32%左右。相較之下，美股史坦普500指數今年來下跌近2%，那斯達克 綜合指數跌幅近5.8%。

高盛分析師9日在報告中指出，全球共同基金過去三年大多無視中國股市漲勢並削減曝險，但如今可能重拾對中國股票的興趣和投資。

高盛分析師說：「我們最近與投資人洽談後發現，全球僅做多的基金經理人近來似乎較積極參與中國資本市場交易，加碼投資公開市場的動機愈來愈多，原因是美股最近表現疲弱而且行情波動，這些經理人的美股配置也逼近歷史高點。」

中國科技取得突破性進展及監管不確定性下降，也是投資人評估中國股票的原因。高盛分析師估計，即使全球共同基金中國股票配置比重只上升1個百分點，中國股市也可望吸引價值80億美元的淨買盤。

高盛把中國H股和A股評等維持在加碼，但預期牛市漲速將下降，而且隨著美中地緣政治關係持續緊張，獲利了結賣壓將出籠。高盛也重申中國股市當前漲勢與去年9月的短暫大漲不同，去年9月的政策轉向降低股市下跌風險，中國科技領域最近的發展則徹底扭轉形勢。

另一方面，野村也認為，隨著關稅不確定性衝擊美國例外論這個投資題材，亞股目前看來對投資人而言相對具吸引力，維持MSCI中國指數將進一步上漲的看法。