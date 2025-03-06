最大夥伴Nike促銷清庫存 Foot Locker估球鞋業再苦1年

Foot Locker預計運動鞋產業還將迎來一年的大幅折扣，因為其最大的品牌合作夥伴Nike將繼續重整並依靠降價來清理滯銷庫存。

這家鞋類巨頭的假期業績喜憂參半，獲利超出華爾街 預期，但銷售額未達預期。該公司預計未來一年這個趨勢將會逆轉。Foot Locker預計2025財年獲利將低於華爾街的預期，但其可比銷售額預期的高端將優於分析師的預測。

截至2月1日當季，該公司淨利為4900萬元，合每股51分，去年同期為虧損3.89億元，或每股虧損4.13元。剔除減損費用和停止營運的淨損失相關的一次性項目，Foot Locker調整後獲利8200萬元，合每股86分。

銷售額下降至22.5億元，較去年同期的23.8億元下降近6%。去年同期，Foot Locker與其他零售商 一樣，受益於額外一周的銷售時間，導致比較結果出現偏差。

雖然Foot Locker的獲利較上季增加超過100%，但由於整個運動鞋市場的大力促銷活動，該公司預計這股趨勢不會在本財年持續下去。據LSEG 資料，該公司預計調整後每股獲利在1.35至1.65元之間，遠低於華爾街預期的1.77元。

同時，根據StreetAccount，預計可比銷售額將成長1%至2.5%，超過1.9%的預期。

Foot Locker預計促銷壓力將在未來一年影響其利潤 率，代表與其最大品牌合作夥伴Nike之間仍然存在問題。當Nike進行促銷時，就會影響Foot Locker的業務，因為該品牌仍然占銷售額的60%左右。

根據StreetAccount，本季Foot Locker可比銷售額成長2.6%，超過預期的2.3%。之前一直拖累業績的旗下Champs Sports品牌也開始顯現復甦跡象，本季可比銷售額成長1.8%；Foot Locker同名連鎖店的可比銷售額成長5.5%，但被WSS品牌拖累，後者同店銷售額下滑3.3%。