影響美半導體補助？美負責晶片法案的辦公室傳將裁員40%

台積電亞利桑納州廠。 （中央社）

知情人士向彭博新聞透露，美國政府負責晶片 法案補助計畫的辦公室，將會裁員大約五分之二，因為川普總統上任後，大砍聯邦機構的人力。

彭博說，晶片專案辦公室（Chips Program Office）人員大量流失威脅到晶片法案的落實。晶片法案經兩黨支持通過，由2022年時的總統拜登簽署成為法律，法案的目的在促進晶片的國內生產，390億美元的專案補助對象包括台積電 、英特爾等晶片廠，另有110億美元要支持研發。晶片法案已經促成超過4,000億美元的民間企業晶片廠、供應鏈投資 。

美國商務部長盧特尼克至今未對晶片法案明確表態，不過在周一（3日）在台積電與川普一起宣布加碼投資美國1,000億美元的場合，他暗示，晶片法案的做法沒有產生川普關稅的那種效果。

盧特尼克在台積電於白宮宣布投資案時說，晶片法案給台積電60億美元補助，得到台積電承諾投資650億美元。「所以，美國給台積電10%的錢來這裡建廠」，「你現在看到川普做為總統的力量，因為台積電這家全球最大的晶片廠，帶著1,000億美元來美國投資。這當然是基於他們可以避掉關稅這個事實」。

晶片專案辦公室原本的員額大約140人，目前實際撥付給已核准補助的各申請案的金額都還很少，因為簽訂的合約中，公司須到各個製造的里程碑時，才能收到相應補助款。

商務部管理晶片專案辦公室的代表，沒有就裁員消息立即回應彭博的置評請求。