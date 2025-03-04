英特爾準備搶單 Nvidia、博通擬採18A製程

英特爾的未來受到關注，路透報導，Nvidia和博通都已按照英特爾的製程測試晶片。圖為英特爾晶片。（美聯社）

消息人士指出，晶片 設計廠輝達(Nvidia)與博通(Broadcom)已在測試英特爾 (Intel)的18A製程技術，顯示業界對於英特爾的先進製程仍有信心。日後英特爾若能成功接單，將有望為其代工部門帶來龐大營收。

路透報導，除了Nvidia與博通之外，超微(AMD)也在評估英特爾的18A製程技術是否符合其需求，但是否已開始測試則不清楚。對此，英特爾發言人表示，「我們不評論個別客戶，但持續看到在整個生態對於Intel 18A有濃厚興趣及互動。」

Nvidia與博通正在測試已開發數年的18A技術，可用於生產先進人工智慧(AI )處理器及其他複雜晶片。據了解，目前測試僅處於觀察18A製程行為與能力階段，尚未觸及完整晶片設計測試，而且測試可能維持數個月，也不清楚這次測試從何時開始。

另外，製程測試也不保證英特爾最終就能獲得訂單，去年，路透就曾指出，博通測試結果令其高層與工程部門不滿意，當時博通表示會持續關切英特爾的代工技術。

英特爾的晶片代工業務能否成功是前執行長基辛格(Pat Gelsinger)試圖重振這家美國科技大廠計畫的核心，但公司董事會在去年12月已將基辛格解雇。臨時共同執行長擱置了英特爾原本計畫推出的AI晶片，使得英特爾最早要到2027年之後，才有可能研發出自家AI晶片。

英特爾低迷的代工業務曾引起總統川普的關注，因為英特爾被視為美國能在境內生產最先進半導體的唯一希望。英特爾表示，已與微軟及亞馬遜簽署協議使用英特爾18A製程晶片，但目前細節仍相當有限，英特爾並未透露微軟將使用何種晶片，也未指出亞馬遜具體產品為何，這兩項協議到底會帶來多大代工量也不明確。