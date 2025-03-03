我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

全美購物中心重塑 住商複合當道…逛街還能看病、辦公

周芳苑
聽新聞
test
0:00 /0:00
經過疫情，全美各地大型購物中心從未完全消失，只不過，設計需要重新檢視、進行重塑。。（新華社資料照片）
經過疫情，全美各地大型購物中心從未完全消失，只不過，設計需要重新檢視、進行重塑。。（新華社資料照片）

即使歷經新冠疫情這樣史無前例的巨大衝擊，全美各地大型購物中心從未完全消失，只不過，數十年前的設計需要重新檢視、進行重塑。

購物中心曾是每家大型百貨公司入駐的地方，無奈電子商務風行，人們在家就可購物，導致購物中心關閉；不過，關於購物這件事，現場購物的即時回報和愉快體驗最令消費者心動，於是，開發商著手重塑零售體驗、重新配置商場，讓住家距離購物或餐飲場所僅有幾步之遙，生活與購物緊密結合，更加方便。

雪城大學(Syracuse University)零售實踐教授威默(Ray Wimer)說，近來盛行「生活、工作、娛樂」混合用途模式，結合公寓、健身俱樂部、旅館、醫療中心、辦公場所、餐廳和零售店；透過整合，零售業不再只是零售業，更引入娛樂場所、大量餐廳和公寓吸引年輕消費者。

新的混合用途格式與1970年代興建的標準無窗購物中心有天壤之別。混合用途購物中心保有各種零售店和餐飲選擇，如今與銀行分行、捐血中心、警察局、報稅服務據點甚至住宅共享空間。

根據房地產服務巨頭仲量聯行(Jones Lang LaSalle, JLL) 2023年分析，全美約46%購物中心重建案採混合用途。傳統上，購物中心都有西爾斯(Sears)和梅西百貨(Macy's)等這類大型百貨公司增加客流量，為小型業者帶動業績，而目前，約30%購物中心的主力重建案是住宅，近54%混合用途重建案結合住宅。

賓州房地產投資信託公司(PREIT)執行副總裁兼投資長施里爾(Josh Schrier)說，購物中心內的公寓和共有公寓(condo)吸引年輕專業人士和子女長大後離家的空巢族；該信託公司目前正在費城和華盛頓特區針對混合用途計畫開發2000套住房，施里爾認為肯定會吸引四處尋找社區、聚會場所和有趣事物的年輕族群。

成整合型社區 有醫療單位

混合用途購物中心最主要的組合之一是公寓大樓裡有醫療單位。

在新澤西州南部，庫珀大學醫療中心(Cooper University Health Care)將PREIT的摩爾斯敦購物中心(Moorestown Mall)內前西爾斯百貨改造成三層門診中心，2023年開業。

西蒙地產集團(Simon Property Group)稱，西雅圖也著手開發類似的購物中心，在北門站購物中心(Northgate Station)內設維吉尼亞梅森弗朗西斯坎健康中心醫療館(Virginia Mason Franciscan Health’s Medical Pavilion)，並計畫2026年啟用一棟有234個單位的多家庭建築。

露天購物中心(Open-air shopping centers)是另一受歡迎的選擇。位於科羅拉多州的FlatIron Crossing購物中心計畫打造一個社區，擁有餐飲、零售和娛樂空間，毗鄰五層樓住宅社區，預計2026年起開設旅館。

門口有便利設施 環保實用

房地產投資信託公司AvalonBay Communities在這一類混合用途區擁有15個社區，並在西雅圖郊區一購物中心內興建公寓大樓Avalon Alderwood Place，豪華公寓月租由大單房1860元到三房公寓至少3885元不等；該公司綜合用途和開發副總巴克爾(Katie Bucklew)說，社區裡人們追求步行可及的城市生活，而且喜歡家門口有便利設施，這種生活方式環保又實用。

紐約大學(New York University)城市規畫教授安吉爾(Shlomo Angel)說，有了混合用途的住商大樓，住戶可完全擺脫汽車，靠步行、騎自行車和搭公共運輸。

建築設計公司Gensler全球混合用途負責人格洛弗(David Glover)說，購物中心過去只被限定為購物的場所，如今必須成為生活新思維的一部分。

根據全國零售聯合會(National Retail Federation)報告，購物中心對尋求更多樂趣的Z世代深具吸引力。房產業者CBL Properties執行長萊博維茨(Stephen Lebovitz)說，購物中心的魅力在於擁有優越位置、並有完善交通網絡、基礎設施和周邊臨界環境。

想入住 先考慮塞車等缺點

哈佛大學設計研究所(Harvard Graduate School of Design)房地產開發教授理佩瑟(Richard Peiser)說，混合用途開發模式主要爭議點是容易塞車。

紐約大學臨床助理教授兼城市規畫主任迪恩(Vanessa L. Deane)說，開發混合用途大樓前，必須為社區考慮下水道系統、教育系統和其他基礎設施；如果既有基礎設施無法支援，就可能出問題。

對於考慮在綜合用途購物中心大樓租公寓的人也必須權衡利弊。

綜合用途大樓的人流相對大，隱私受影響、步行和停車擁擠，也可能缺乏自然光和戶外空間；此外，PREIT施里爾表示，居民會使用建築物的便利設施，因此有些住房單位較小，住房總價較負擔得起，正因面積小，可能沒有烤箱和爐灶或洗碗機、洗衣機和烘乾機等設備。

房地產 投資 零售業

上一則

關稅破壞力大「美國經濟例外論」頂不住 愈來愈多人看空美元

下一則

人行下調美元存款利率 支撐人民幣匯價

延伸閱讀

前紐約市主計長斯靜格 再度參選市長：致力保護移民社區

前紐約市主計長斯靜格 再度參選市長：致力保護移民社區
長島市1診所 要求患者出示公民身分證明 移民聯盟譴責

長島市1診所 要求患者出示公民身分證明 移民聯盟譴責
市長參選人米維 訪華埠聽民意 獲高德曼背書

市長參選人米維 訪華埠聽民意 獲高德曼背書
洛縣慶蛇年致敬傑出亞太裔 世報獲表揚

洛縣慶蛇年致敬傑出亞太裔 世報獲表揚

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返