全美購物中心重塑 住商複合當道…逛街還能看病、辦公

經過疫情，全美各地大型購物中心從未完全消失，只不過，設計需要重新檢視、進行重塑。。（新華社資料照片）

即使歷經新冠疫情這樣史無前例的巨大衝擊，全美各地大型購物中心從未完全消失，只不過，數十年前的設計需要重新檢視、進行重塑。

購物中心曾是每家大型百貨公司入駐的地方，無奈電子商務風行，人們在家就可購物，導致購物中心關閉；不過，關於購物這件事，現場購物的即時回報和愉快體驗最令消費者心動，於是，開發商著手重塑零售體驗、重新配置商場，讓住家距離購物或餐飲場所僅有幾步之遙，生活與購物緊密結合，更加方便。

雪城大學(Syracuse University)零售實踐教授威默(Ray Wimer)說，近來盛行「生活、工作、娛樂」混合用途模式，結合公寓、健身俱樂部、旅館、醫療中心、辦公場所、餐廳和零售店；透過整合，零售業 不再只是零售業，更引入娛樂場所、大量餐廳和公寓吸引年輕消費者。

新的混合用途格式與1970年代興建的標準無窗購物中心有天壤之別。混合用途購物中心保有各種零售店和餐飲選擇，如今與銀行分行、捐血中心、警察局、報稅服務據點甚至住宅共享空間。

根據房地產 服務巨頭仲量聯行(Jones Lang LaSalle, JLL) 2023年分析，全美約46%購物中心重建案採混合用途。傳統上，購物中心都有西爾斯(Sears)和梅西百貨(Macy's)等這類大型百貨公司增加客流量，為小型業者帶動業績，而目前，約30%購物中心的主力重建案是住宅，近54%混合用途重建案結合住宅。

賓州房地產投資 信託公司(PREIT)執行副總裁兼投資長施里爾(Josh Schrier)說，購物中心內的公寓和共有公寓(condo)吸引年輕專業人士和子女長大後離家的空巢族；該信託公司目前正在費城和華盛頓特區針對混合用途計畫開發2000套住房，施里爾認為肯定會吸引四處尋找社區、聚會場所和有趣事物的年輕族群。

成整合型社區 有醫療單位

混合用途購物中心最主要的組合之一是公寓大樓裡有醫療單位。

在新澤西州南部，庫珀大學醫療中心(Cooper University Health Care)將PREIT的摩爾斯敦購物中心(Moorestown Mall)內前西爾斯百貨改造成三層門診中心，2023年開業。

西蒙地產集團(Simon Property Group)稱，西雅圖也著手開發類似的購物中心，在北門站購物中心(Northgate Station)內設維吉尼亞梅森弗朗西斯坎健康中心醫療館(Virginia Mason Franciscan Health’s Medical Pavilion)，並計畫2026年啟用一棟有234個單位的多家庭建築。

露天購物中心(Open-air shopping centers)是另一受歡迎的選擇。位於科羅拉多州的FlatIron Crossing購物中心計畫打造一個社區，擁有餐飲、零售和娛樂空間，毗鄰五層樓住宅社區，預計2026年起開設旅館。

門口有便利設施 環保實用

房地產投資信託公司AvalonBay Communities在這一類混合用途區擁有15個社區，並在西雅圖郊區一購物中心內興建公寓大樓Avalon Alderwood Place，豪華公寓月租由大單房1860元到三房公寓至少3885元不等；該公司綜合用途和開發副總巴克爾(Katie Bucklew)說，社區裡人們追求步行可及的城市生活，而且喜歡家門口有便利設施，這種生活方式環保又實用。

紐約大學(New York University)城市規畫教授安吉爾(Shlomo Angel)說，有了混合用途的住商大樓，住戶可完全擺脫汽車，靠步行、騎自行車和搭公共運輸。

建築設計公司Gensler全球混合用途負責人格洛弗(David Glover)說，購物中心過去只被限定為購物的場所，如今必須成為生活新思維的一部分。

根據全國零售聯合會(National Retail Federation)報告，購物中心對尋求更多樂趣的Z世代深具吸引力。房產業者CBL Properties執行長萊博維茨(Stephen Lebovitz)說，購物中心的魅力在於擁有優越位置、並有完善交通網絡、基礎設施和周邊臨界環境。

想入住 先考慮塞車等缺點

哈佛大學設計研究所(Harvard Graduate School of Design)房地產開發教授理佩瑟(Richard Peiser)說，混合用途開發模式主要爭議點是容易塞車。

紐約大學臨床助理教授兼城市規畫主任迪恩(Vanessa L. Deane)說，開發混合用途大樓前，必須為社區考慮下水道系統、教育系統和其他基礎設施；如果既有基礎設施無法支援，就可能出問題。

對於考慮在綜合用途購物中心大樓租公寓的人也必須權衡利弊。

綜合用途大樓的人流相對大，隱私受影響、步行和停車擁擠，也可能缺乏自然光和戶外空間；此外，PREIT施里爾表示，居民會使用建築物的便利設施，因此有些住房單位較小，住房總價較負擔得起，正因面積小，可能沒有烤箱和爐灶或洗碗機、洗衣機和烘乾機等設備。