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Nvidia拋掉的AI概念股SoundHound營收翻倍 上調今年展望 股價飆9%

編譯季晶晶／綜合外電
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AI概念股SoundHound上季營收增長一倍，上調了今年的營收展望。（路透）
AI概念股SoundHound上季營收增長一倍，上調了今年的營收展望。（路透）

輝達（Nvidia）最近全數出清的AI概念股SoundHound AI周四公布了優於預期的財報，上季營收足足增加一倍。該公司調高今年的營收展望，股價應聲在盤後交易大漲9%。

第4季的營收為3,450萬美元，高於市場預期的3,370萬美元。與一年前營收1,710萬美元相比增加101%，比起第3季增加89%明顯加速。

SoundHound表示，其基於語音的AI產品對於主要速食餐廳具有吸引力，最近透過與英國漢堡王和Peet's Coffee的交易進行擴張。

執行長Keyvan Mohajer受訪表示，這是歷來的最強表現。「餐廳採用我們語音客服的速度正在加快。SoundHound已經是最大供應商，支援數十個知名品牌和10,000多個地點。」 

他樂觀看待今年稍早在CES推出的車載語音商務平台能創造更多獲利，該平台允許人們直接從汽車資訊娛樂系統訂購食物。

Mohajer還討論了SoundHound和Nvidia的關係，這是市場關注的熱門話題。Nvidia向美國證券交易委員會提交的13F申報資料顯示它已出脫SoundHound持股，導致SoundHound股價在14日暴跌28%。

Mohajer說，「在我們看來，這有點反應過度」。對於Nvidia的投資理念，「我們的印象是，他們不是為了持有上市公司股票而投資，而是為了創建一個生態系統和創建一個聯盟，這些好處已經在Nvidia對SoundHound的投資中得到了體現和驗證」。他說，兩家公司仍然有「合作」，SoundHound將在下月Nvidia GTC大會上展示其語音助理。 

SoundHound管理層認為，DeepSeek刺激AI模型激增能嘉惠SoundHound，一些模型是開源的，使其運行更準確平台的同時能降低成本。

SoundHound現在預計2025年營收將在1.57億至1.77億美元之間，高於先前預估的1.55億至1.75億美元。華爾街預期1.653億美元。該公司仍處於虧損，上季虧1,900萬美元，約為一年前的兩倍。

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