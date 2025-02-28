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上季GDP年增2.3%符預期 美通膨膠著 強化緩降息風向

編譯任中原／綜合外電
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美國通膨依然黏著，整體數據不會影響聯準會減緩降息的基調。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)
美國通膨依然黏著，整體數據不會影響聯準會減緩降息的基調。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

美國去年第4季國內生產毛額（GDP）年增率為2.3%，與之前公布的初估值相同，也符合市場預估，2024年全年經濟成長率維持2.8%。但通膨率的修正值高於初估值，顯示通膨依然黏著，整體數據不會影響聯準會（Fed）減緩降息的基調。另外，上周初領失業金人數增至24.2萬，攀抵今年最高。

美國商務部27日公布上季GDP修正值，在GDP的四大要項中，消費支出年增4.2%，與初估值相同，比市場預期的4.1%增幅略高；對GDP成長率的貢獻度達2.79個百分點。

民間投資疲軟，設備投資減少9%，智慧財產類投資變化不大，對GDP成長率的貢獻度為負1.05個百分點；淨出口的貢獻度為0.12個百分點，政府部門貢獻0.49個百分點。

代表通膨率的個人消費支出（PCE）核心平減指數換算成年增率後上升2.7%，高於初估及市場預期的2.5%升幅。周五將公布今年元月PCE核心平減指數，市場預估比去年同期上升2.6%；個人消費支出預估將出現一年來首次下降。

整個GDP報告顯示經濟持續堅實擴張，主要靠個人消費強韌支持經濟。經濟學者對今年的經濟成長展望較為低調，預估全年成長2.3%，主因就業成長可能降溫，影響消費支出；而且通膨黏著，將使Fed減緩降息速度。

同日，美國勞工部公布，最新一周（2月22日止）首次申領失業給付人數為24.2萬人，高於預估的22.1萬人，及之前一周的22萬人，是今年來最高；連續申領失業給付（2月15日止）為186.2萬人，低於預估的187.1萬人，及之前一周的186.7萬人。

此外，元月耐久財訂單大幅增加3.1%，高於預估的2%，更遠優於去年12月時的負1.8%，主要是因為飛機訂單增加；扣除運輸設備後，訂單則與去年12月持平。

此外，美國1月新屋銷售跌至三個月低點，主要是高房貸與高房價，使潛在買家卻步，是本季之初房市及整體經濟活動放緩的最新跡象。

美國商務部26日發布報告，1月新屋銷售大減10.5%、年化銷售量為65.7萬戶，不及市場估計的68萬戶。去年12月的數據從先前的69.8萬戶，上修到73.4萬戶。另外，儘管房屋供給升至2007年底來新高，1月房價中位數仍年增3.7％至44萬6,300美元，為2022年10月以來最高。

房貸利率高漲與房價，重創買房能力。買氣大減也可能反映上月暴風雪與酷寒天氣的影響。政策不確定下，房貸利率預料不會與當前水位相差太多，導致今春房市旺季的前景不明。

FWDBONNDS首席經濟學家魯普基表示，新屋銷售下滑，只是整體大局的一環，如今情況日益明朗，第1季季初的經濟活動極為緩慢。此前公布的1月零售銷售與就業成長雙雙放緩。

美國通膨依然黏著，整體數據不會影響聯準會減緩降息的基調。圖為一名消費者在超市購物...
美國通膨依然黏著，整體數據不會影響聯準會減緩降息的基調。圖為一名消費者在超市購物。(歐新社)

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