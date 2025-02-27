美債這次能上車？大摩估殖利率返3字頭 28日一數據成關鍵

摩根士丹利認為，28日出爐的美國1月PCE通膨數據，可能對美國公債行情帶來決定性影響。（路透）

美國公債投資 人已開始押注美國聯準會（Fed）即將從擔心通膨頑強，轉回對經濟成長減速感到苦惱。如果28日出爐的美國1月個人消費支出（PCE）物價指數顯示通膨降溫，10年期公債殖利率 可能重返3字頭。

美國公債價格已連續六個交易日上漲，與價格走向相反的殖利率跌至今年來最低水準，10年期公債殖利率27日盤中在4.29%附近游走。另一方面，美國2年期和5年期公債殖利率利差26日一度轉為負值，意味5年期公債殖利率低於2年期公債，是今年來首見。美國公債殖利率曲線2年至5年這段被部分分析師視為經濟前景指標，曲線「倒掛」代表經濟可能陷入衰退。

交易員本周再次押注Fed今年將整整降息 兩次，明年很可能降息一次，以每次降息1碼來看，利率將降至3.65%左右。摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師表示，如果市場預期利率將降至3.25%，美國10年期公債殖利率可能跌破4%。

美國1月PCE物價指數28日將出爐，摩根士丹利預期這項數據將顯示物價上漲速度下降，可能帶來決定性影響。摩根士丹利以洪巴赫（Matthew Hornbach）為首的策略師說：「如果核心PCE通膨數據改善帶動央行措辭鴿派成分增加，我們認為投資人將加碼買進債券，市場隱含的利率低點將進一步下滑。」

彭博資訊總體策略師安德烈絲（Alyce Andres）表示，美國10年期公債殖利率下一個合理心理支撐價位是4.25%，如果缺乏新基本面消息，例如28日的PCE數據，殖利率似乎不太可能跌破4.25%。安德烈絲預期，美國10年期公債殖利率跌破4.25%將點燃「害怕錯過」的心態，帶動公債價格大幅上漲。

彭博資訊彙編的美國公債指數今年來已漲2.3%，漲幅大於美國股市標普500指數的1.3%。彭博資訊2月MLIV Pulse調查顯示，受訪者大多預期美國公債未來數月表現將優於美股。