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川普關稅戰效應 美債強彈 投資人憂心美經濟成長趨緩

編譯葉亭均／綜合報導

美國公債價格過去一周強勁上漲，殖利率反向下探至今年來最低，反映美國總統川普關稅政策開始嚇到市場，投資人憂心經濟成長可能減緩，押注債市有望大漲。

美10年期公債殖利率25日跌至4.28%，為今年來低點，不到一周前還高達4.57%。選擇權交易人士也開始調整部位，此時美國經濟已經顯露疲軟跡象，且在川普關稅政策下面臨更大壓力。

BMO資本市場美國利率策略主管林恩在報告中表示，市場出現避險情緒，因為人們對川普政策將如何影響全球經濟的擔憂持續升溫。

美國財長貝森特25日在華府一場活動上表示，隨著川普政策陸續上路，10年期美債殖利率應該會「自然」下滑。這一席話也為美債漲勢增添柴火。前一天，川普才證實對加、墨的25%關稅將如期實施。

另一方面，數據顯示美國消費者信心指數降至去年6月來最低，加上美股走跌，加劇了市場焦慮情緒。

AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管法拉內洛表示：「10年期公債對數據敏感，如果經濟繼續顯露放緩跡象，那麼殖利率可能進一步走低」，「如果政府打算削減支出並聚焦試圖降低赤字的舉措，那麼就會有緊縮和經濟放緩的因素」。

法拉內洛說，10年期殖利率可能降至200日移動平均線4.25%。由於投資人擔心錯失買入良機，殖利率一旦跌破該水準，「可能引發一些搶買」。  

威靈頓管理公司投資組合經理庫拉納表示：「問題在於這次的經濟成長恐慌是否與去年夏天不同，當時許多不同天期美國公債殖利率跌破4%，但這一趨勢很快消退，因為當時有大量財政刺激措施同步實施」。

如今，財政領域對經濟支撐作用顯然減弱。標普500指數上周創新高後開始走跌，加劇經濟焦慮，其他催化因素包括零售巨擘沃爾瑪提出獲利預警、川普持續威脅對進口品加徵關稅，以及政府效率部（DOGE）削減聯邦政府薪資支出舉措。

庫拉納說，儘管DOGE節省的資金總額不算龐大，但政府部門面臨裁員，自2022年以來，一半的就業成長來自政府、醫療保健和教育這三個領域，這些領域很可能會受到DOGE政策的影響。

殖利率 川普 關稅

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