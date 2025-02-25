美股莫名連四日下跌 槓桿型ETF最慘者損失40%

兩檔跟持續買進比特幣的MicroStrategy掛鉤的槓桿型ETF，市值一度超過50億美元，如今單單三天已崩跌約40%。(路透)

高風險、高報酬的槓桿型交易所交易基金（ETF）因美股走高風靡一時，如今，由於接連而來令人失望的經濟數據以及對美國貿易政策的疑慮，打壓了市場風險承受能力，這些投機性產品正帶給投資人帶來沉重打擊。

從押注高價科技股的槓桿型ETF，到難窺其堂奧的選擇權操作，再到各種加密貨幣投資，這波已讓美國主要股價指數連續四天下跌的拋售潮，導致散戶最熱衷的非主流ETF損失慘重。

有一個明顯的例子是，兩檔跟持續買進比特幣 的MicroStrategy掛鉤的槓桿型ETF，市值一度超過50億美元，如今單單三天已崩跌約40%。此外，鎖定輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon）兩倍表現的槓桿型基金也大幅下跌。三倍槓桿押注創新和半導體股票的ETF則滑落了20%。

Miramar Capital 經理人Max Wasserman表示，「動能能載舟，也能覆舟」，「就像下墜的刀。」

這波拋售潮直接引爆變數並不明顯，但在上周五，隨著中古房屋銷售、消費者信心以及企業景氣均不如預期，市場的賣壓顯著加劇。而在周二，世界大型企業研究會(Conference Board)公布的美國消費者信心指數本月出現2021年8月以來最大跌幅，反映對整體經濟前景的疑慮升高，可見川普政府政策的不確定感已影響家庭消費。

根據彭博行業研究分析，本月初，大約950億美元的資產集中在使用衍生性商品進行單一股票或指數做多押注的產品，而採用做空策略的產品則僅吸引了90億美元的資金。

「這就是貪婪。那些波動最大的股票吸引想要槓桿操作的急進投資人，」Academy Securities總經策略主管Peter Tchir說：「表現不佳的情況將集中在一些原本最大贏家身上，因為快速且激進的資金湧入了單一股票槓桿型ETF。」

受到衝擊的不僅僅是槓桿交易，光是押注科技公司及其他創新企業也遭受重創。

Cathie Wood管理的62億美元ARK創新ETF（ARKK），周二一度大跌6.7%，因為主要持股特斯拉、Roku以及Palantir 全都大跌。