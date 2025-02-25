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MacBook Air升級版3月亮相 搭載M4晶片市場看好

編譯陳苓、記者吳凱中／綜合報導
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搭載M3晶片的MacBook Air。（美聯社）
搭載M3晶片的MacBook Air。（美聯社）

蘋果最受歡迎的筆電MacBook Air可望在今年3月推出搭載M4晶片的新機種，威力更強大。市場看好，MacBook Air升級版下月推出，有助催動換機潮，為相關供應鏈台積電鴻海、廣達等上半年淡季營運增添動能。

另外，蘋果自行開發的C1 5G數據機（modem）晶片在導入iPhone 16e後，傳出最快2028年將與主要晶片整合為一。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）透露，搭載M4晶片的MacBook Air預計3月亮相。M4晶片已在2024年推出的MacBook Pro、Mac mini、iMac等產品使用。

目前蘋果實體和網路門市的MacBook Air現有機種庫存下滑。新機種即將上市，據了解，基本款MacBook Air在美國多數城市的運送時間仍為兩天，搭配較高記憶體的機種，要等到3月7-11日之間才會出貨。

蘋果新電腦上市，法人看好為蘋果代工M系列晶片的台積電，組裝廠鴻海、廣達，軸承廠新日興、兆利、PCB廠華通、臻鼎-KY、台郡等有望受惠，為上半年消費性電子淡季增添新動能。

展望第1季，鴻海表示，現在進入傳統淡季，但對於第1季的能見度優於前月，預期本季季節性表現優於過去五年平均水準，相較於去年同期將強勁成長。

蘋果預計今年3月推出搭載M4處理器的MacBook Air，市場預料，蘋果將加速Mac系列更新，全面升級至M4處理器，高階定位的Mac Studio、Mac Pro預計今年推出升級版本，鞏固專業用戶市場。

蘋果PC產品線中，MacBook Pro、Mac mini、iMac皆已升級至M4處理器，蘋果主力機型MacBook Air也即將換上M4處理器，市場開始點名下一波將升級的產品線。

目前定位蘋果桌機高階機種的Mac Studio、Mac Pro已許久未更新，仍使用M2 Max或M2 Ultra處理器，同為桌機系列的入門機種Mac mini，以及一體成型機iMac都已先後升至M4版本。市場預計新款Mac Studio可能會在今年3月至6月間更新，新款Mac Pro則預期在今年6月至秋季間升級至M4晶片版本。

儘管蘋果最先進的M4晶片率先應用於平板產品線，但業界傳出下一代M5晶片將優先搭載於Mac系列，似乎顯示蘋果對於Mac系列重視程度加大，藉最新晶片鞏固專業用戶市場。

蘋果M4晶片首先應用於iPad Pro，隨後才導入Mac產品線。

晶片 鴻海 台積電

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