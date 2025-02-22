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花旗策略師：華爾街擔心 川普政策不確定性成股市隱患

財經新聞組／綜合報導
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川普總統政策變化的不確定性並未阻止2025年的股市上漲，史坦普500指數19日還創下歷史高點。

但一些華爾街人士越來越擔心，川普即將推出的許多利多政策，包括減稅、放鬆監管審查和削減政府成本，可能會被市場消化。

花旗美國股票策略師克榮奈特(Scott Chronert)在報告中寫道：「史指價格走勢顯示，投資人繼續認為這些政策具有『親商』傾向。」「我們並不否認，但也認為相關政策對基本面的干擾可能尚未被反映在股價中。」

他補充指出，花旗的整體觀點並沒有重大變化，其中包括年底6500點的目標。目前，他的團隊認為「川普政策效應的近期中期下行風險大於上行機會」。

目前，克榮奈特認為，投資人「似乎認為，關稅舉措最終的影響應該不會太大」。但迫在眉睫的問題是這些關稅是否真的會被實施。

川普最初在2月1日設定對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，當時震撼了市場；但不到24小時就宣布延後一個月實施，暫時平息了市場擔憂。自那時起，許多策略師將這些特定關稅視為談判策略，而不是投資人應該計入市場價格的真正政策。

隨著3月初與加拿大和墨西哥進行談判的30天延期期限臨近，以及有關額外關稅的消息不斷傳來，投資人認為市場可能會再次出現意外。

貝萊德總回報基金首席投資組合經理人羅加爾(David Rogal)表示：「大家的共識是，『墨西哥和加拿大的關稅』只是用於某些類型的談判，而這些關稅可能不會被實施。」

這也強化了克榮奈特的最初觀點：如果關稅真的實施，強勁獲利成長推動股指上漲的當前市場趨勢可能會受到質疑。在已經接近歷史最高水準、估值徘徊在歷史高點附近的市場中，任何對獲利成長的威脅都可能對股市上漲構成風險。

關稅 投資 川普

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