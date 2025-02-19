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微軟發表量子晶片 稱實用量子電腦有望數年實現

中央社舊金山19日專電
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微軟表示，新晶片亮相代表距離量子電腦實現只需數年、而非數十年。(路透)
微軟表示，新晶片亮相代表距離量子電腦實現只需數年、而非數十年。(路透)

微軟（Microsoft）經過20年研究，今天發表首款量子運算晶片Majorana 1。微軟指出，團隊利用新材料打造拓撲量子位元，可解決數學、科學、科技問題，並表示實用量子電腦的技術突破僅需數年、而非數十年。

微軟在部落格文章指出，量子計算晶片Majorana 1以半導體和超導體材料製成，內含8個拓撲量子位元（Topological qubits），朝向實用量子運算又邁進了一步。

量子科技競賽在人工智慧（AI）技術突破之後更趨白熱化，微軟之外，科技巨擘谷歌（Google）、IBM都是這個領域的關鍵玩家。

路透社報導，微軟表示新晶片亮相代表距離量子電腦實現只需數年、而非數十年。Google和IBM同樣預測，量子運算技術的變革將比外界普遍認為的時間更快。

量子運算可執行傳統電腦必須花數百萬年才能完成的運算，對醫學、化學等領域做出突破性貢獻；不過，量子運算也可能破解加密技術，使網路安全面臨風險。

傳統電腦運作方式是透過位元（bits）來處理資訊，每個位元狀態是0（關）或1（開），只能選擇其中一種狀態，而量子電腦使用的是量子位元（qubits）。量子電腦目前的主要挑戰是量子位元的穩定性，因為它不易控制且容易出錯。

微軟則表示，Majorana 1晶片相較競爭對手的產品更不容易出錯。關於這項技術的詳細研究今天發表在自然（Nature）期刊。

微軟表示，新晶片亮相代表距離量子電腦實現只需數年、而非數十年。(路透)
微軟表示，新晶片亮相代表距離量子電腦實現只需數年、而非數十年。(路透)

業界和學界對實用量子電腦何時出現存在不同看法。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳之前表示，將「非常有用的量子電腦」推向市場，可能需要15到30年的時間。Google對量子運算5年內實現商用表示樂觀；IBM則預測，量子電腦大規模投入實際應用時間是2033年。

專注量子運算的聖荷西州立大學電機工程副教授黃驍勇（Hiu-Yung Wong）告訴中央社，量子時代將在2030年前到來，AI的進步有助於硬體開發和量子位元控制。

美國財經媒體CNBC指出，微軟表示，Majorana 1不會開放給客戶使用。微軟全球副總裁詹德（Jason Zander）表示，「希望實現幾百個量子位元後，再開始談論商業化的可靠性。」微軟將與國家實驗室與大學機構合作，運用Majorana 1進行研究。

這款晶片製造是在美國生產元件，目前生產規模僅有小量。

詹德談到應用層面表示，「現在，你可以讓它（量子電腦）發明新的分子、開發新的藥物，這些過去根本不可能做到的事情，現在都變成可能了」。

微軟 量子電腦 量子運算

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