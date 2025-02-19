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支持暫不降息 Fed理事沃勒：通膨升勢消退前宜按兵不動

編譯劉忠勇／綜合外電
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Fed理事沃勒。(路透)
Fed理事沃勒。(路透)

美國總統川普在第一任期提名並上任、在聯準會（Fed）內部發言頗具分量的Fed理事沃勒17日表示，在通膨升勢消退前，宜按兵不動，但若抗通膨取得進展，可能會在「今年某個時點」恢復降息，降息政策不該被政策不確定性勸退，並且淡化川普關稅的通膨風險。

沃勒在雪梨發表演說表示，Fed在1月按兵不動為正確判斷，因為物價最近持續上漲，但Fed的政策立場正在約束經濟活動，若通膨升勢消退，進一步降息為適當之舉，「如果這次冬季（抗通膨）進展停滯就像去年一樣只是暫時的，那麼進一步寬鬆政策將屬適當」，「在情況明朗前，我偏好維持政策利率不變」。

他表示，上周公布的美國1月消費者物價指數（CPI）「略微令人失望」，但強調Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數的預測值較沒那麼讓人擔心。他指出，1月不計食品與能源的核心PCE平減指數年升率料在2.6%，「若今年情勢類似去年，今年某個時點降息可能合適」。

沃勒坦承，川普政府的新政策帶來不確定性，但「我們必須謹記在心，經濟政策總有某種程度的不確定性，即便面臨經濟情勢的高度不確定性，仍必須根據未來的數據採取行動」，「我們過去都這麼做，未來也將持續如此」，「等待經濟不確定性消散只會造成政策癱瘓」。

他也認為，川普關稅政策可能只會以非持續的方式溫和提高物價，顯示他認為川普貿易政策不應影響Fed決策。

另一名理事鮑曼，17日再度強調他對進一步降息的審慎觀點，「我希望對降低通膨的進展更有信心一些」，並表示耐心將讓Fed更了解政策情勢，而且「更了解這些政策與如何被執行、並且更有信心未來幾周與幾個月經濟將如何因應，這點非常重要」。今年沒有決策投票權的費城聯邦準備銀行總裁哈克，也支持在抗通膨取得更多進展之前應該按兵不動。

Fed理事沃勒。（美聯社）
Fed理事沃勒。（美聯社）

降息 川普 關稅

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