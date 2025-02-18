KFC總部搬到德州 肯德基當然還是肯德基

百勝集團（Yum Brands）周二宣布，KFC美國總部將從肯塔基州路易維爾遷往德州普萊諾（Plano）。(美聯社)

炸雞連鎖品牌肯德基 （KFC）母公司百勝集團（Yum Brands）周二宣布，KFC美國總部將從肯塔基州 路易維爾遷往德州 普萊諾（Plano）。

大約100名肯德基美國員工未來六個月內被遷移至新地點。

此次搬遷是百勝集團更大規模計畫的一環，百勝計劃建立兩個企業總部，一個位於德州普萊諾，另一個位於加州爾灣。目前，肯德基和必勝客的全球團隊已經位於普萊諾，而塔可鐘（Taco Bell）與漢堡品牌Habit Burger Grill則設於爾灣。

百勝集團並未完全放棄肯塔基州。該公司及肯德基基金會計劃在路易維爾維持企業辦公室。此外，肯德基仍計劃在家鄉建設一間全新旗艦餐廳。

自新冠肺炎疫情以來，許多企業開始重新思考企業總部的設置，通常是受到較低稅率以及因混合式或遠程工作模式改變辦公空間需求的影響。根據2023年CBRE的一份報告，由於德州的商業友好政策，德州成為最受歡迎的遷移地點。

早在2020年，百勝集團的競爭對手「棒約翰披薩」（Papa John's）也將總部從路易維爾遷往亞特蘭大。但後來取消了出售舊總部的計畫，選擇保留原總部建築給留在路易維爾的企業員工。