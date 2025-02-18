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台積電和博通瓜分英特爾存有障礙？專家指出重點所在

編譯季晶晶／綜合外電
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台積電和博通傳出可能收購英特爾的不同部門。(路透)
台積電和博通傳出可能收購英特爾的不同部門。(路透)

台積電（TSMC）和博通公司（Broadcom）傳出可能收購英特爾的不同部門，巴隆周刊（Barron's）指出目前仍有許多重大障礙。                     

自從前執行長基辛格離任後，英特爾的分拆計畫一直是個話題。基辛格的策略是同時維持設計和製造晶片的業務，並擴大對第三方的服務，但這項計畫的成效太慢，現在有報導指出，英特爾可能拆分。英特爾的晶片設計部門，或產品部門，有許多追求者，比較棘手的是代工服務部門。

Raymond James分析師Srini Pajjuri撰寫研究報告說：「假設晶圓代工業務可以資本化或有買家，分拆代工與產品部門對管理階層而言應該是最容易的選擇。」他給英特爾股票「與大盤持平」（Market Perform）的評級，未設定目標價。

根據華爾街日報周末最新報導，白宮考慮由台積電救場，接手英特爾部分或全部的製造業務，而博通對英特爾的產品業務有興趣。台積電謝絕評論，英特爾與博通未回應置評要求。

巴隆指台積電的潛在角色可能是個問題。儘管台積電有專業技術，但由外國公司經營英特爾廠的想法，可能在美國和台灣兩地都引發嚴重政治疑慮。

財務安排是另一個大問題。台積電已投入數十億美元在美設廠，可能不樂意為目前虧損的英特爾代工部門額外承擔更高的成本。與此同時，英特爾一再宣稱，其18A製程今年起將晶片製造技術上取得領先地位，股東也可能因此反對英特爾低價出售該技術的交易。

一個潛在的解決方案可能是成立合資企業，由台積電與美國晶片製造商聯盟共同入股分拆出來的英特爾代工業務。

Pajjuri表示：「我們認為，對於台積電管理層而言，相較於收購／經營英特爾的晶圓廠，致力擴大在美版圖可能是較理想的選項。」

相較下，博通傳出對英特爾晶片設計與行銷部門有興趣，就顯得簡單直接多了。在執行長陳福陽的領導下，博通曾有成功收購的紀錄，也沒有製造業務拖累，可能利用英特爾在CPU方面的優勢，結合自身在客製化AI晶片方面的進展，降低成本以增強競爭力。

然而，博通的收購之舉可能面臨反壟斷的疑慮，以及來自高通（Qualcomm）或安謀（Arm Holdings）等同業的競爭。

Pajjuri指出：「任何交易都必須獲得美國政府的支持，並保證在監管方面提供協助。」

英特爾 台積電 晶片

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