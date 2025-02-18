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資金蜂擁美熱門股、迷因股、加密幣… 市場憂泡沫化

財經新聞組／綜合報導
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在強勁的經濟成長幫助史坦普500指數在近兩年多頭市場中創下一個又一個新高紀錄後，投資人擔心一些市場漲幅可能有點漲過頭了。

信安資產管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略師沙赫(Seema Shah)表示，「泡沫跡象已經存在一段時間了。」「市場很容易受到失望情緒的影響。」

其中一個令人擔憂的原因在於：散戶過於看好少數熱門股。

專注於「AI+數據分析」的美國數據軟體巨頭Palantir是一支深受散戶投資人歡迎的個股，在公布強勁的銷售增幅和市場對其人工智慧(AI)產品的強勁需求後，該公司股價2月4日飆升了24%，今年來上漲約58%，是去年史指中表現最好的股票之一。

交易員也正在推高Strategy的股價。這家已經變成比特幣購買機器的軟體公司市值最近達到870億美元，幾乎是其持有的比特幣價值的兩倍。

迷因股也在上漲。根據FactSet的數據，過去12個月，GameStop、BlackBerry和線上寵物用品零售商Chewy的股價都飆升90%以上。

同時，選擇權合約的活動激增。根據股票衍生品清算組織OCC的數據，1月平均每天約有5800萬份選擇權易手，這是自1973年以來的最高單月記錄；2024年的選擇權交易量也創歷史新高。

美國人也喜歡在DraftKings和FanDuel等平台上進行運動博奕。投機者們也爭先恐後地湧回加密貨幣市場，因為加密貨幣容易出現不可預測的榮枯周期。

比特幣是最熱門的交易之一，在對川普政府將打造加密貨幣黃金時代的樂觀預期下，比特幣在1月達到了10.9萬美元以上的歷史新高。

根據Morningstar Direct截至12日的數據，自選舉日以來，投資人紛紛湧入與比特幣相關的ETF，向在美國上市的現貨比特幣ETF注入近170億元。

而在此同時，股票看起來相對昂貴。根據FactSet的數據，史指未來12個月的遠期本益比高達22倍，高於19倍的10年平均水平，與2000年互聯網崩盤前的26倍相近。

雖然估值過高並不一定預示著拋售，但它們可能會拖累長期回報，並使企業獲利的持續成長對股票表現更為重要。

強勁的獲利成長支撐了股市今年的反彈：本財報季至今，史指成分股的獲利成長了16.7%。

一些分析師警告，利率上升可能會削減這些利潤。聯準會主席鮑爾上周重申不急於降低借貸成本；因1月CPI創下2023年8月以來的最高月漲幅。

Vanguard投資組合構建全球主管阿利亞加迪亞茲(Roger Aliaga-Diaz)表示：「人們感覺聯準會仍處於寬鬆周期；如果這個周期由於通膨開始再次上升而中斷，將對市場造成衝擊。」

比特幣 投資 貨幣

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