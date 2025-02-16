未來一周美股三大觀察變數

未來一周美股有三大觀察變數。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）公布會議紀錄，可留意聯準會（Fed）官員有關經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括2月S&P Globa製造業指數初值、美國1月營建許可、新屋開工、成屋銷售等。

第三是企業財報。未來一周將有45家S&P 500企業公布財報，包含益華電腦、亞德諾半導體、Arista網路、Unity、Block、Booking、Wingstop、沃爾瑪、西方石油、紐蒙特礦業、理想國演藝、美敦力、Intra-Cellular Therapies等。

另外，輝達 則將於26日公布財報。富蘭克林投顧表示，輝達股價在DeepSeek R1模型發布後下跌，但隨運算需求（特別是推論）持續成長，輝達仍有望受益於長期趨勢。人工智慧（AI ）對經濟的好處包括提高生產力、提高效率、降低成本等，這些不會因為DeepSeek而發生重大改變。

富蘭克林投顧指出，在效率提高和創新的支持下，AI的經濟影響可能會為全球各產業帶來巨大變革。AI模型成本大幅降低，將推動更多開發活動，並最終增加終端用戶對推論運算的需求，機會也將轉向由這些AI模型產生的實際應用，進而有利於軟體領域。