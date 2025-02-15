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加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

編譯林文彬／綜合外電
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季削減數檔金融股部位，但停止拋售蘋果股票。波克夏並揭露一筆酒精飲料生產商Constellation Brands股票的新投資，還加碼投資達美樂披薩（Domino's Pizza）。

根據美國股市14日收盤後公諸於世的13-F申報文件，波克夏上季將花旗集團持股大砍四分之三，拋售4,060萬股、價值逾24億美元，使得這檔股票部位縮水至1,460萬股。波克夏上季也持續拋售美國銀行（BofA）股票，總計賣出1.175億股，部位規模減少15%，剩下6.8億股；Capital One及巴西金融科技銀行業者Nu Holdings股票部位同樣縮水。

美銀不久前還是波克夏第二大普通股部位，如今落居第三，如果從去年7月算起，波克夏已拋售三分之一美銀股票。另外，波克夏上季也出清Ulta Beauty股票部位。波克夏是在去年第2季開始敲進Ulta Beauty股票，但去年第3季就減碼該部位。

至於蘋果，波克夏上季並未連續第五季進行拋售，截至2024年底仍持有3億股蘋果股票，價值751億美元。蘋果仍是該公司最大股票部位，其次是美國運通（American Express）。

另一方面，監管申報文件也顯示，波克夏去年第4季買進562萬股Constellation股票，截至去年底這些股票價值12.4億美元。波克夏上季也加碼投資達美樂披薩及泳池設備業者Pool公司，其中達美樂披薩股票部位膨脹86%。

Constellation股價14日盤後上漲7.4%，報174.99美元。投資Constellation出自巴菲特或投資代理人之手，目前還不得而知。

波克夏 投資 巴菲特

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