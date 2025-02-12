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微軟、Alphabet、亞馬遜…投資AI估3250億 美股重要指標

財經新聞組／綜合報導
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企業的AI投資金額成為股市最重要的數字。（美聯社）
企業的AI投資金額成為股市最重要的數字。（美聯社）

正如公告所顯示的，大型科技公司今年將在人工智慧(AI)上投入大量資金。

根據統計，微軟、Alphabet和亞馬遜等所謂的超大規模企業以及社交巨頭Meta Platforms， 將在未來一年總計投資3250億元。

過去幾周，股市對這些公司公告的反應褒貶不一，而這些投資究竟如何轉化為獲利結果，仍然有待慢慢觀察。但對股市而言，投資的方向遠不如投資細節重要。

Arm Holdings執行長哈斯(Rene Haas)表示，任何對AI未來的擔憂都將透過這些大型科技領導者提出的支出計畫來解答，「當科技領導人像是納德拉(Satya Nadella)、皮查伊(Sundar Pichai)或查克柏格(Mark Zuckerberg)說：『我不是說過要進行800億元的資本支出嗎？但現在我想將這個數字削減三分之二』時，這才是值得警惕的危險信號。」「這就是值得關注的東西。」

目前，這些領導人正在為繼續由AI交易推動的股市大開綠燈。

這些科技巨頭以及輝達(Nvidia)和其他幾家公司的獲利成長，有助於解釋人們對以歷史標準衡量昂貴的股市的擔憂。

長期來看，獲利成長推動股價上漲。投資史坦普500指數的魅力在於：只要獲利繼續成長，那麼它究竟來自哪裡並不重要。

過去兩年，「七巨頭」的獲利表現甚至掩蓋了史指其餘493家企業的獲利全面下滑。獲利成長將會回升並將這些落後者納入其中，但這對已經活躍的投資人來說只會帶來額外的提振。

更憤世嫉俗地看來，少數科技巨頭按照自己的規則制訂支出計畫，對於已經充斥這些巨頭的市場來說，又是一個集中風險。

無論是獲利成長、市值或投資計畫，少數公司的股價都會為股市的大部分走勢定下基調，無論好壞。

但或許與獲利等有點模糊的概念以及市值等更反覆無常的指標形成微妙但鮮明的對比，這些宣布的投資計畫可能是非科技投資人在追蹤AI方面最堅定的指標。

投資 AI 中風

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