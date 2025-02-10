理財Q&A：食品價格飛漲 有辦法變通

問：食品價格實在漲得不像話，請問有沒有什麼變通辦法？

答：在美國，人們數十年來面對物價上漲，非新鮮事，近三、四年來在新冠疫情等諸多因素影響下，通貨膨脹更劇烈，非同小可。

美國勞工統計局(BLS)「消費者物價指數」(CPI)用以衡量一般消費支出的通膨，2019年到2023年，所有項目的CPI上漲19.2%；聚焦於食品的全食品消費者物價指數更上漲25％，顯示人們在食品和相關家庭用品等必需品上所面對的漲價壓力大得多。

面對食品價格飛漲，專家一一針對不同食品項目提出以下建議，有助於在不犧牲品質的情況下省錢。

一、雞蛋

一打12顆A級雞蛋2019年1月平均價格1.55美元，2024年12月底漲至4.14美元，五年來漲幅超過200%。

雞蛋價格暴漲主要是因為供應鏈出問題、禽流感爆發和一般食品通膨等因素交錯而成。雞蛋的單位蛋白質向來成本較低，蛋價飆漲後，每克價格與雞肉和牛肉等其他蛋白質來源不相上下。

TrueTrae.com精明購物與省錢專家博奇(Trae Bodge)建議以「液體蛋」(egg beaters)等替代品取代雞蛋；烘焙時可用蘋果醬取代雞蛋，也可用亞麻蛋，用亞麻粉加水。

此外，可考慮用奇亞籽(chia seed)與水混合來替代，模仿烘焙過程所需要的雞蛋黏合特性；鷹嘴豆(chickpeas)罐頭中的鷹嘴豆水(aquafaba)、雞蛋粉(powdered egg substitute)或者豆腐，都能以較低成本取代雞蛋。

二、雞肉

新鮮整雞2019年每磅平均1.47美元。2024年底上漲至2.06美元。

為省錢，可選擇較便宜的雞肉，大腿和小腿部位的價格比翅膀和雞胸肉便宜得多。

此外，避免買預切雞塊，考慮買整隻雞，買回家自己切塊。整雞每磅成本通常比切塊雞便宜。

另有其他經濟實惠的蛋白質替代品，可考慮選購罐裝豆類或扁豆，以較低成本滿足蛋白質需求；豆腐或豆豉等植物性肉類替代品也是普遍且較便宜的選擇。

三、牛肉

消費者物價指數顯示，2019年1月牛排平均約每磅7.6美元，2024年底上漲至10.63美元；碎牛肉、碎牛肩肉、無骨燉牛肉、烤牛肩肉和其他肉塊價格漲幅不相上下。

可考慮買大塊或大包裝牛肉，大牛肉每磅平均成本通常比小塊牛肉低；不妨買一整塊烤牛肉，回家切成牛排或小塊，是省錢好方法。還可搜尋較便宜的肉塊如牛肩肉、牛圓肉或牛胸肉，用燉或慢烤等方法烹調，味道鮮美、肉質鮮嫩。

另一省錢招術是，將牛肉與豆類、穀物或蔬菜等植物來源混合烹飪，可進一步增加份量並顯著降低每份餐點成本。

四、牛奶

2019年1月初，一加侖全脂牛奶平均2.91美元，2024年底上漲至4.1美元。

牛奶價格連帶影響起司、奶油、濃奶油和其他乳製品價格，乳製品消費量較高的家庭大呼吃不消。

為節省牛奶費用，博奇建議選用堅果奶、燕麥奶等植物奶替代；也可以查看保質期長的乳製品。此外，可以折扣價大量購買。奶粉是另一低成本選項，可避免浪費。

五、咖啡

研磨咖啡2019年10月每磅平均4.17美元，2024年底增至6.78美元。

可大量買整顆咖啡豆或研磨咖啡、而非單份咖啡包；還可用奶精或其他液體稀釋咖啡。另一方法是選擇成本較低的飲料如茶或咖啡粉飲料。

六、麵包

全麥和白麵包價格都上漲，2019年每磅2美元左右，2024年底上漲至2.7美元左右。

可輕鬆自製代替到店裡買麵包、小圓麵包、貝果等；如果無法自製，可考慮大量買回家冷凍、延長保鮮期。

七、：柳橙汁

一罐12盎司濃縮冷凍柳橙汁2019年約2.4美元，2024年底漲至4.29美元。

省錢之道是用水稍微稀釋。還可考慮大量買新鮮柳橙，用簡單榨汁機來自製橙汁，無添加劑，省錢又健康。

共通省錢妙方

除了針對不同食品選用不同替代品，另有共通省錢之道。

一、捨名牌改選一般品牌

優惠券和折扣網站Top Cashback USA主管查特曼(Destiny Chatman)說，食品藥物管理局(FDA)規定，商店品牌或一般產品可使用與名牌產品類似的成分，知名品牌的廣告行銷成本高，單價隨之提高。

二、大量購買

大米、麵食、豆類、乾香料甚至動物產品都可量購省錢。倉儲商店或批發商店通常以較低單價提供這些商品。專家提醒，務必根據實際需要採購，以免浪費，買易腐物品可冷凍以延長保鮮期。

三、買當季農產品

當季水果蔬菜通常產量豐富而價格低，例如莓果類夏季較便宜，紅薯和南瓜等根莖類蔬菜秋季較便宜。農夫市集、當地合作社和社區支持農業(community-supported agriculture CSA)計畫都是新鮮當季蔬果重要採購來源，可考慮多買回家冷凍，供全年使用。